به گزارش خبرنگار مهر٬ حمید رهانجام صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از اعضای کانونهای دانشآموزی جمعیت هلالاحمر استان قزوین که در ساختمان ستاد این جمعیت برگزار شد٬ اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۰ هزار دانشآموز عضو جمعیت هلالاحمر در کانونهای دانشآموزی استان قزوین فعالیت میکنند.
وی افزود: از جمله فعالیت این کانونها میتوان آموزش اقول پناهگیری و زلزله به دانشآموزان٬ برگزاری دورههای آموزشی امداد و کمکهای اولیه عمومی برای دانشآموزان کانونها و دیدار با خانواده شهدای دانشآموز در روز ۱۳ آبانماه را نام برد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین ادامه داد: برپایی مراسم گلبانگ و زنگ انقلاب در مدارس٬ برپایی ایستگاهاای سلامت و عضوگیری و همچنین آموزش چادرزنی از دیگر اقدامات کانونهای دانشآموزی جمعیت هلالاحمر استان به شمار میرود.
رهانجام بیان کرد: شاخصترین فعالیت کانونهای دانشآموزی٬ اجرای طرح دادرس (دانشآموز آماده در روزهای سخت) در پایههای هشتم است که اهدافی نظیر آماده کردن دانشآموزان برای روبهرویی با حوادث و سوانح را دنبال میکند.
وی عنوان کرد: در این طرح٬ دانشآموزان پایه هشتم با تشکیل گروههای ۱۴ نفره و آموزشهای خاص امدادی٬ به عنوان تیمهای دادرس در مدارس شناخته میشوند و به فعالیت میپردازند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان قزوین خاطرنشان کرد: سال ۹۴ تعداد ۱۴ تیم دادرس شامل هفت تیم دختر و هفت تیم پسر پس از گذراندن آموزشهای مربوطه به مرحله المپیاد استانی راه یافتند که در این مرحله تعداد سه تیم دختر و سه تیم پسر به عنوان رتبههای نخست تا سوم به عنوان برگزیدههای استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.
رهانجام اضافه کرد: سال تحصیلی ۹۵-۹۴ نیز تعداد ۲۸ تیم دادرس با ۴ هزار و ۳۲ نفر دانشآموز در پایههای هشتم مدارس تشکیل شد که در حال گذراندن آموزشهای لازم هستند.
وی اظهار امیدواری کرد: اجرای این قبیل برنامهها و آموزش کودکان و نوجوانان در قالب آن٬ بتواند زمینه را برای ارتقای آمادگی قشر دانشآموز و به تبع آن جامعه فراهم کند.
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