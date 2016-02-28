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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین:

۱۰ هزار نفر عضو کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر قزوین هستند

۱۰ هزار نفر عضو کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر قزوین هستند

قزوین- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین از عضویت ۱۰ هزار نفر در کانون‌های دانش‌آموزی این جمعیت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر٬ حمید ره‌انجام صبح یکشنبه در دیدار با جمعی از اعضای کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر استان قزوین که در ساختمان ستاد این جمعیت برگزار شد٬ اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۰ هزار دانش‌آموز عضو جمعیت هلال‌احمر در کانون‌های دانش‌آموزی استان قزوین فعالیت می‌کنند.

وی افزود: از جمله فعالیت این کانون‌ها می‌توان آموزش اقول پناه‌گیری و زلزله به دانش‌آموزان٬ برگزاری دوره‌های آموزشی امداد و کمک‌های اولیه عمومی برای دانش‌آموزان کانون‌ها و دیدار با خانواده شهدای دانش‌آموز در روز ۱۳ آبان‌ماه را نام برد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین ادامه داد: برپایی مراسم گلبانگ و زنگ انقلاب در مدارس٬ برپایی ایستگاه‌اای سلامت و عضوگیری و همچنین آموزش چادرزنی از دیگر اقدامات کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر استان به شمار می‌رود.

ره‌انجام بیان کرد: شاخص‌ترین فعالیت کانون‌های دانش‌آموزی٬ اجرای طرح دادرس (دانش‌آموز آماده در روزهای سخت) در پایه‌های هشتم است که اهدافی نظیر آماده کردن دانش‌آموزان برای روبه‌رویی با حوادث و سوانح را دنبال می‌کند.

وی عنوان کرد: در این طرح٬ دانش‌آموزان پایه هشتم با تشکیل گروه‌های ۱۴ نفره و آموزش‌های خاص امدادی٬ به عنوان تیم‌های دادرس در مدارس شناخته می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان قزوین خاطرنشان کرد: سال ۹۴ تعداد ۱۴ تیم دادرس شامل هفت تیم دختر و هفت تیم پسر پس از گذراندن آموزش‌های مربوطه به مرحله المپیاد استانی راه یافتند که در این مرحله تعداد سه تیم دختر و سه تیم پسر به عنوان رتبه‌های نخست تا سوم به عنوان برگزیده‌های استانی به مرحله کشوری راه پیدا کردند.

ره‌انجام اضافه کرد: سال تحصیلی ۹۵-۹۴ نیز تعداد ۲۸ تیم دادرس با ۴ هزار و ۳۲ نفر دانش‌آموز در پایه‌های هشتم مدارس تشکیل شد که در حال گذراندن آموزش‌های لازم هستند.

وی اظهار امیدواری کرد: اجرای این قبیل برنامه‌ها و آموزش کودکان و نوجوانان در قالب آن٬ بتواند زمینه را برای ارتقای آمادگی قشر دانش‌آموز و به تبع آن جامعه فراهم کند.

کد مطلب 3568315

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