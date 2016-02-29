دنبال تکرار موفقیت در بازی های آسیایی هستم/ با بدشانسی سوم شدم

سید محمد حسینی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات، در گفتگو با خبرنگار مهر به کسب مقام سوم در مسابقات ورزش سه گانه در جزیره قشم اشاره و اظهار کرد: در مسابقات سه گانه که حکم انتخابی تیم ملی را داشت موفق شدم با قرار گرفتن در سکوی سوم در رده سنی امید به اردوی تیم ملی دعوت شوم.

حسینی درباره رکورد خود بیان کرد: من با رکورد دو ساعت و سه دقیقه و ۳۴ ثانیه از خط پایان گذشتم و نسبت به نفر دوم کمتر از یک دقیقه اختلاف زمانی داشتم.

وی در مورد پیش بینی خود از این مسابقات گفت: پیش بینی می کردم رکورد بهتری ثبت کنم و در رتبه بهتری قرار بگیرم اما به علت سرماخوردگی پیش از شروع مسابقه و پنچرشدن دوچرخه هم تیمی‌ام نتوانستم عملکرد بهتری برجا بگذارم و در نهایت سوم شدم.

وی تصریح کرد: البته نوع دوچرخه ای که استفاده می کنیم نیز مهم است. من با دوچرخه ۶ میلیونی به مصاف دوچرخه های ۲۰ میلیونی رفتم و مثل این می ماند که با خودروی پراید با بنز رقابت کنید!

این ملی پوش گلستانی درباره همکاری خود با مربی تیم ملی اظهار کرد: حدود دوسال است که تمریناتم را زیر نظر آقای منصورزاده سرمربی تیم ملی انجام می دهم و وی برایم برنامه ریزی می کند.

دریافت کمک هزینه خرید دوچرخه

حسینی از دریافت کمک هزینه برای خرید دوچرخه خبر داد و گفت: مدیران ورزش استان و گرگان، حاج منصور خمر (رئیس هیئت سه گانه)، مرتضی سرحدی و قنبرنیا برای خرید دوچرخه به من کمک کردند و تاکنون ۱۵ میلیون تومان جمع کرده ام اما قیمت یک دوچرخه مناسب، ۲۴ میلیون تومان است.

وی درباره زمان برگزاری مسابقات آسیایی بیان کرد: مسابقات آسیایی سه گانه اردیبهشت ۹۵ در ژاپن برگزار می شود و از دوشنبه اردوی تیم ملی آغاز می شود و تا ۱۲ روز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: شبانه روزی تلاش می کنم همچون مسابقات آسیایی قبلی که به مقام سوم رسیدم، برای کشور و استان خودم افتخارآفرینی کنم.

این ملی پوش گلستانی سخنان خود را با تشکر از خانواده، منصور خمر، حسین خسروی نیا (رئیس هیئت سه گانه گرگان) و محمد سنگدوینی (مربی) به پایان رساند.

سید محمد حسینی، تاکنون مقام های دومی نوجوانان در سال ۸۹، سومی جوانان در سال های ۹۱ و ۹۲ را در کارنامه دارد. وی سابقه کسب جایگاه سوم جوانان در رنکینگ سال ۹۱ و جایگاه دوم در سال ۹۲ در رنکینگ رده جوانان را نیز دارد. حسینی همچنین در رشته دوگانه سال گذشته به مقام دوم جوانان کشور دست یافته است. وی همراه با تیم ملی در مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ در چین تایپه به عنوان سومی تیمی دست پیدا کرده است.

حسینی در بازی های ساحلی ۲۰۱۴ تایلند، با قرار گرفتن در رتبه هفتم بهترین عملکرد تاریخ سه گانه کشورمان را رقم زده است.

ورزش سه‌گانه شامل ۱۵۰۰ متر شنا، ۴۰ کیلومتر دوچرخه سواری و ۱۰ کیلومتر دو صحرانوردی است که به صورت متوالی و پی در پی انجام می‌شود.