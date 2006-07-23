چگونگي احترام به مناسبتهاي اديان در نظام آموزشي آمريكا بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اولين گام اين تجديد نظر از سوي دانشگاه آلباني صورت گرفت كه در اعياد ديني اسلام كلاسهاي خود را تعطيل كرد تا دغدغه هاي مسلمانان كه پس از يازدهم سپتامبر گسترش يافته بود تسكين يابد، اما سپس اين پرسش مطرح شد كه در مورد تعطيلات ساير اديان چه رويكردي بايد در پيش گرفت.

از آنجا كه با در نظر گيري اعياد ديني تمام اديان روزهاي تعطيل دانشگاه افزايش مي يابد مقامات آموزش تصميم گرفتند با توجه به تنوع اديان ميان دانشجويان تقويم آكادميك خود را مورد تجديد نظر قرار دهند.

در ماه مي والدين مسلمانان از وزارت آموزش شهر نيويورك خواستند دو روز عيد قربان و عيد فطر را در شهرهاي ميشيگان و نيوجرسي در ميان تعطيلات مدارس و دانشگاه ها جاي دهند.

در ماه ژانويه مسجد لانگ آيلند از فرماندار نيويورك خواست درباره اعياد ديني و تقويم مدارس و مؤسسات آموزشي تجديد نظر كند. ماه گذشته نيز ايالت نيويورك لايحه اي را مورد تصويب قرار داد كه به موجب آن مدارس و مؤسسات آموزشي ملزم هستند تمام اعياد ديني را هنگام زمانبندي امتحانات پايان ترم در نظر داشته باشند. در اين ميان شوراي روابط اسلامي – آمريكايي نيز اين اقدام را اولين گام براي به رسميت شناختن اعياد و مناسبتهاي اسلامي در مدارس دولتي دانست.

اين در شرايطي است كه ماه گذشته، شوراي آموزشي شهر بالتيمور در ايالت مريلند تقويمي را مورد تصويب قرار داد كه اعياد يهوديان را به رسميت شناخته بود اما جايي براي تعطيل كردن مناسب هاي اسلامي قائل نشد.

دانش آموزان مسلمان مدارس بالتيمور پاييز گذشته كه امتحانات ميان ترم آنها با عيد قربان همزمان شده بود با نزول سطح نمرات درسي رو به رو شدند.

يكي از اعضاء هيئت بنياد ملي هندوهاي آمريكا اظهار داشت: توجه به مناسبتهاي هندو از سوي مقامات آموزشي يكي از اولويتهاي جامعه هندوي آمريكا محسوب مي شود.

مدارس شهر هيلزبورگ از مدارسي هستند كه هيچكدام از مناسبتهاي ديني را در تقويم تحصيلي خود جاي نداده اما از سوي ديگر با 3 هزار و 500 نامه الكترونيكي اعتراض آميز مواجه شد و رهبران مسيحي خواستار توجه مقامات مدراس به مناسبتهاي اسلامي شدند و علي رغم اعتراضات فراوان آنها تصميم گرفتند تنها روز جمعه الصليب و عيد قيام ( را به عنوان روز تصليب و رستاخير مسيح) و يوم كيپور را تعطيل كنند.

اين در شرايطي است كه جوامع ديني انتظار دارند در كشوري كه مدعي آزادي ديني است، دست كم مناسبتهاي ديني در مدارس و مؤسسات آموزشي مورد توجه قرار گيرد تا دانش آموزان و دانشجويان از پرداختن به آداب ديني خود باز نمانند.

برخي از مدارس علي رغم عدم توجه به مناسبتهاي اديان آغاز فصل شكار، روز تولد سزار چاوز به عنوان روز كارگران مزرعه و يك روز را براي اداي احترام به سزار پولاسكي قهرمان جنگهاي استقلال آمريكا در تقويم تحصيلي خود وارد كرده اند.

هيئت آموزشي نيوجرسي هم اكنون 76 مورد از اعياد ديني از كليساي ارتدكس روسيه تا سيكها را فهرست كرده است ، اما مدارس نيويورك نسبت به اين امر انعطاف بيشتري از خود نشان داده اند دانش آموزان با نامه اي از والدين خود مي توانند در روزهايي كه دين خود به عنوان مناسبت ديني ياد كرده شركت كرده و در مدرسه حضور نيابند.