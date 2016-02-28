دونده قزوینی در رقابت های آسیایی به میدان می رود

به گزارش خبرنگار مهر، رستمی در رقابت های دوی صحرانوردی جوانان آسیا برای قهرمانی ۸ کیلومتر را پیش رو دارد.

این رقابت ها از ۱۰ اسفند در بحرین برگزار می شود.

ریرا در لیگ جوانان ایران به برتری رسید

در ادامه رقابت های بسکتبال جوانان ایران و در بازی برگشت مرحله پلی اف تیم ریرا قزوین در بازی خانگی برابر شیمیدر تهران به برتر رسید.

در این بازی جوانان ریرا در یک دیدار نزدیک با نتیجه ۸۶ بر ۷۸ حریف تهرانی خود را شکست داد.

با این برد سهم هر تیم به یک پیروزی رسید تا تکلیف تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی در بازی سوم مشخص شود.

تیم ریرا در بازی پایانی لیگ دسته اول بزگسالان کشور فردا در تالار بسکتبال مجموعه آزادی با تیم ملی جوانان مصاف می کند.

تیم ریرا با ۳ برد در مکان هفتم جدول رده بندی قرار دارد.

بانوی تاکستانی به اردوی تیم ملی فوتبال دعوت شد

ندا رحمانی فوتبالیست تاکستانی با نظر کارد فنی تیم ملی فوتبال بانوان به مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی زیر ۱۹ سال دعوت شد.

این اردو از فردا به مدت ۳ روز در کمپ تیم های ملی در تهران برگزار می شود.

ندا رحمانی سابقه بازی و کاپیتانی در تیم ملی جوانان ایران در رقابت های آسیایی را در کارنامه دارد.

رحمانی هم اکنون در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران توپ می زند.