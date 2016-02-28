عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره انتخاب اینفانتینو به عنوان رئیس جدید فیفا و اینکه این انتخاب چه امتیازاتی می‌تواند برای ایران داشته باشد، گفت: وقتی اینفانتینو قبل از انتخابات به ایران سفر و کشور ما را به عنوان یکی از کمپین‌های انتخاباتی‌اش، بر می‌گزیند، حالا نوبت ما است که به وی رجوع کنیم.

وی افزود: اینفانتینو در سفرش به ایران به صراحت گفت که روی فلات بلند ایران می‌ایستد تا همه صدایش را بشنوند. با این حساب الان نوبت ایران است که به عنوان لیدر منطقه به وی مراجعه کنیم. ما باید لابی با رئیس جدید فیفا را آغاز کنیم تا در مناسبت‌های مختلف در لیست فیفا باشیم.

رئیس کمیته فنی فوتسال درباره اینکه کفاشیان اعلام کرده مستقیم نمی‌توان مستقیم از فیفا امتیاز گرفت، گفت: کفاشیان درست می‌گوید. ما باید از طریق کنفدراسیون فوتبال آسیا اقدام کنیم.