۲۴ نوشت: شهر اوردوس از حدود ۱۵ سال پیش به یکی از مراکز مهم سرمایه گذاری دولتی چین تبدیل شد. دولت که قصد داشت با سرمایه‌گذاری و ساخت و سازهای بلندپروازانه جمعیت این شهر را به یک میلیون نفر برساند، موفق به این کار نشد. قسمت بزرگی از این شهر که در حال حاضر تنها ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، خالی از سکنه و متروک باقی مانده است.





شهر اوردوس (Ordos) چین که روزی پر از پول‌های تزریق شده بود حالا بزرگترین شهر متروکه جهان است.



حدود ۱۵ سال پیش رونق یک معدن زغال سنگ باعث شد که دولت چین به امید ساخت یک مرکز فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، پول زیادی را صرف توسعه این شهر کند.





شهر جدید اوردوس، که به کانگباشی (Kangbashi) هم معروف است، می‌توانست ۱ میلیون شهروند را در خود اسکان دهد و به خاطر پروژه‌های عظیم معماری مفهومی، برج‌های مسکونی و ورزشگاه‌هایی با آخرین تکنولوژی روز، مشهور باشد.



اما مالیات بالای املاک و ساخت و ساز ضعیف باعث دلسرد شدن مردم از سکونت در این شهر شد. امروزه با این‌که حدود ۱۰۰ هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند، اما بیشتر شهر بلااستفاده مانده و در حال از بین رفتن است.





رافائل اولیویه (Raphael Olivier)، عکاس مجموعه «اوردوس - یک آرمان‌شهر شکست خورده»، می‌گوید:



تمام شهر حس یک ایستگاه فضایی آخرالزمانی را می‌دهد که مستقیماً از دل یک فیلم علمی تخیلی بیرون آمده است.



اولیویه اجازه انتشار تعدادی از عکس‌های فوق‌العاده‌اش را به مجله آنلاین تک اینسایدر (Tech Insider) داد. عکس‌های دیگرش را می‌توانید در وبسایت شخصی‌اش ببینید.





اوردوس واقع در استان دورافتاده «مغولستان داخلی»، بر روی یک ششم ذخایر زغال‌سنگ چین قرار دارد. این امر شهر اوردوس را محل جذابی برای توسعه ساخته است.



در اواخر دهه ۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ شرکت‌های خصوصی معدن اجازه حفاری در این مناطق را پیدا کردند. ظهور این تجارت جدید باعث ایجاد درآمدهای زیادی برای دولت از طریق مالیات شد.



اولیویه می‌گوید: «دولت تصمیم گرفت ساخت این شهر بیش از حد جاه‌طلبانه را از صفر شروع کند.» در سال ۲۰۰۵ دولت شروع به سرمایه‌گذاری صدها میلیون در زیرساخت‌ها و املاک کرد.



اما در سال ۲۰۱۰ فراوانی مسکن در بازاری که در واقع وجود نداشت باعث ترکیدن حباب شد. به گفته اولیویه مالیات بالای املاک، خانواده‌ها را از نقل مکان به این شهر منصرف کرد.







به علاوه شهر جدید اوردوس درست چند کیلومتر دورتر از "شهر قدیمی" اوردوس که یک شهر پررونق در استان بود، بنا شد. الیویر می‌گوید: «مردم دلیلی برای نقل مکان نمی‌دیدند.»



«در نهایت فقط مقامات دولتی و کارگران ساختمانی مهاجر به شکل موثر در آن‌جا مستقر شدند. به این ترتیب قسمت وسیعی از شهر کاملاً متروکه باقی ماند.»