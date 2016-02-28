انتخابات با سلامت در نور و محمودآباد برگزار شد

هادی خنجری در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از مشارکت بالای مردم در حماسه هفتم اسفندماه و پای صندوق‌های رأی اظهار داشت: خوشبختانه انتخابات با ضریب امنیتی بالا و در سلامت کامل در این حوزه برگزار شد.

وی اظهار داشت: با نظارت و بازرسی‌های صورت گرفته و تعامل همه‌جانبه و بالا بین بخش‌های عوامل اجرایی، انتظامی و نظارت انتخابات در بهترین شکل ممکن و با کمترین مشکل برگزار شد.

وی تصریح کرد: آنچه مربوط به مجریان و عوامل برگزاری انتخابات بود سعی کردیم تا به نحو احسن وظایفمان را انجام دهیم تا شاهد برگزاری انتخابات پرشوری باشیم.

فرماندار نور با تأکید بر اینکه باید به قانون تمکین کرد افزود: اگر کاندیدایی اعتراضی در زمینه‌های مختلف داشته باشد می‌تواند از مجاری قانونی شکایتش را پیگیری کند.

رئیس حوزه انتخابیه نور و محمودآباد شمار واجدان شرایط در انتخابات هفتم اسفندماه را در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد بیش از ۱۴۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: خوشبختانه مشارکت مردم مطلوب و بالا بوده است.

به گزارش مهر، علی اسماعیلی با کسب بیشترین آرا به عنوان منتخب مردم نور و محمودآباد در مجلس برگزیده شد.