به گزارش خبرنگارمهر، تیم فوتبال سیاهجامگان مشهد هم این روزها به شدت با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند. مسالهای که اعتراض کادر فنی و بازیکنان این تیم را همراه داشته است.
رضا شاهرودی در خصوص شرایط این روزهای تیم سیاهجامگان به خبرنگار مهر گفت: تیم ما هم مانند خیلی از تیمهای دیگر با مشکلات مالی مواجه شده است. موضوعی که باعث نگرانی ما و بازیکنان شده است.
وی با انتقاد از نحوه مدیریت تیمها افزود: توصیه من این است که کسی که نمیتواند شرایط را اداره کند، تیمداری نکند. مدیر تیم باید شرایط را بررسی کند. نه اینکه اول کند و در ادامه نتواند به خوبی کار را اداره کند.
مربی تیم فوتبال سیاهجامگان مشهد تصریح کرد: به هر حال با این شرایط ادامه کار سخت است. من کاری به کسی ندارم. امروز به تمرین میروم و امیدوارم بتوانم آنجا با مدیران تیم ملاقات کنم و در رابطه با مطالباتم صحبت کنم. اگر هم مدیران سر تمرین نیامدند به باشگاه میروم تا با آنها دیدار کنم. اگر چک من از این باشگاه پاس نشود،نمیتوانم در این تیم بمانم و قطع همکاری میکنم.
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