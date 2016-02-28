گازرسانی به ٢٠٨ روستای استان بوشهر در دست اجرا است

غلامعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار زیادی برای توسعه گازرسانی در استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی در دست اجرا داریم که تکمیل این طرح‌ها باعث می‌شود تا اغلب نقاط استان از گاز بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر روند گازرسانی به شهرها و روستاهای استان بوشهر شتاب بالایی گرفته است، اضافه کرد: در دهه مبارک فجر امسال نیز ۴۷ پروژه مهم گازرسانی در استان بوشهر به بهره‌برداری رسید.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به برخورداری ۲۰۳ روستای استان بوشهر از نعمت گاز طبیعی، خاطرنشان کرد: گازرسانی به ٢٠٨ روستای استان بوشهر هم اکنون در دست اجرا است.

وی با اشاره به بهره‌مندی ۳۳ شهر استان از گاز طبیعی، اضافه کرد: بیش از ٣٢٢ کیلومتر خط انتقال گاز در سطح استان بوشهر تاکنون اجرا شده است و در حال توسعه این شبکه هستیم.

حسینی با اشاره به اجرای بیش از چهار هزار و ١٩١ کیلومتر شبکه گذاری گاز در سطح استان طی ۱۱ ماهه امسال، بیان کرد: ظرفیت اشتراک ۱۷۱ هزار مشترک در استان ایحاد شده است و بیش از ۱۳۱ هزار انشعاب تاکنون در استان نصب شده است.

وی از اجرای گازرسانی به شهرهای کلمه، بوشکان و ارم در سال آینده خبر داد و افزود: گازرسانی به کارخانه‌های متانول کاوه و سیمان مند دشتی از دیگر برنامه‌های این شرکت در سال آینده است.