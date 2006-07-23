  1. هنر
  2. سایر
۱ مرداد ۱۳۸۵، ۱۱:۵۳

حسين اسرافيلي اعلام كرد ؛

توجه ويژه پانزدهمين كنگره شعر دفاع مقدس به " شعر آذري "

دبير پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس گغت : دراين دوره از كنگره توجه ويژه اي به شعر شاعران آذري زبان خواهيم داشت .

به گزارش مهر ،حسين اسرافيلي با اشاره به اين كه دراين دوره از كنگره اشعار تركي بيشتر قرائت خواهد شد ، افزود : شاعران منطقه از طريق اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان آذربايجان غربي دعوت مي شوند ، علاوه بر اين اشعار ديگري هم از ديگر نقاط آذري زبان به دبيرخانه رسيده است كه در خور توجه هستند.

وي ادامه داد :  قصد داريم كه بعد از انجام كارهاي كارشناسي  و با انجام برنامه ريزي هاي دقيق ،  در صورت امكان ، بخشي از اين كنگره را به شعر و شاعران ترك زبان اختصاص دهيم .

اسرافيلي تاكيد كرد :  البته در زمان برپايي كنگره با شاعران آذري زبان مراودات بيشتري انجام خواهد شد ، چون  آنها  ميزبان هستند وما ميهمان .

دبيرعلمي پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس با بيان اين مطلب كه آثار نسبتا خوبي به دبيرخانه كنگره رسيده است ، گفت : در جريان داوري اشعار رسيده ، با بسياري آثار پر محتوا روبه رو مي شديم كه داوري ها را مشكل تر مي كرد . پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس روزهاي 26 تا 29 شهريور ماه در اروميه برگزار مي شود .

کد مطلب 356839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها