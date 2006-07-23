توجه ويژه پانزدهمين كنگره شعر دفاع مقدس به " شعر آذري "

به گزارش مهر ،حسين اسرافيلي با اشاره به اين كه دراين دوره از كنگره اشعار تركي بيشتر قرائت خواهد شد ، افزود : شاعران منطقه از طريق اداره كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس استان آذربايجان غربي دعوت مي شوند ، علاوه بر اين اشعار ديگري هم از ديگر نقاط آذري زبان به دبيرخانه رسيده است كه در خور توجه هستند.

وي ادامه داد : قصد داريم كه بعد از انجام كارهاي كارشناسي و با انجام برنامه ريزي هاي دقيق ، در صورت امكان ، بخشي از اين كنگره را به شعر و شاعران ترك زبان اختصاص دهيم .

اسرافيلي تاكيد كرد : البته در زمان برپايي كنگره با شاعران آذري زبان مراودات بيشتري انجام خواهد شد ، چون آنها ميزبان هستند وما ميهمان .



دبيرعلمي پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس با بيان اين مطلب كه آثار نسبتا خوبي به دبيرخانه كنگره رسيده است ، گفت : در جريان داوري اشعار رسيده ، با بسياري آثار پر محتوا روبه رو مي شديم كه داوري ها را مشكل تر مي كرد . پانزدهمين كنگره سراسري شعر دفاع مقدس روزهاي 26 تا 29 شهريور ماه در اروميه برگزار مي شود .