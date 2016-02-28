آزمایشگاه ها از بیمه ها ۹ ماه طلب دارند/نگاه بازاری بیمه ها

دکتر مجید مصلایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: متاسفانه بیمه تامین اجتماعی در بعضی استان ها تا اردیبهشت و در برخی استان ها نیز تا خرداد، مطالبات آزمایشگاه های تشخیص طبی را پرداخت کرده است.

وی با اشاره به هزینه های آزمایشگاه های تشخیص طبی، گفت: آزمایشگاه ها برای پرداخت حقوق پرسنل خود با مشکل مواجه اند، بطوریکه برخی آزمایشگاه ها هنوز حقوق ماه بهمن پرسنل خود را نداده اند. در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم و می بایست حقوق و عیدی را پرداخت کرد.

مصلایی با اشاره به در پیش بودن سمینار یک روزه اقتصاد آزمایشگاه که ۱۳ اسفند ماه جاری برگزار می شود، افزود: تعرفه های پزشکی چند سال بود که افزایش نمی یافت و اگر افزایشی هم بود، همیشه کمتر از نرخ تورم کشور بوده است.

وی از تشکیل گروه کارشناسی برای تعیین تعرفه های آزمایشگاهی خبر داد و گفت: این گروه کارشناسی تابستان گذشته در وزارت بهداشت تشکیل شد و بعد از برگزاری جلسات متعدد، توانست قیمت تمام شده تست های آزمایشگاهی را تهیه کند و آن را برای تصویب به شورای عالی بیمه ارسال کند.

نایب رئیس سابق انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران، ادامه داد: شورای عالی بیمه ۷ عضو دارد که وزیر بهداشت و نماینده سازمان نظام پزشکی دو عضو این شورا هستند که می توانند در راستای اهداف جامعه آزمایشگاهی گام بردارد. اما، متاسفانه نمایندگان بیمه ها که عضو این شورا هستند، چندان با تعرفه های واقعی همراهی نمی کنند.

مصلایی خواستار توجه بیمه ها به واقعیت های هزینه های آزمایشگاهی شد و گفت: بیمه ها باید بدانند که آنچه گروه کارشناسی بعد از ماه ها تلاش تهیه کرده است، کاملا علمی و منطبق بر هزینه های واقعی است و باید از نگاه بازاری به تعرفه ها پرهیز کنند.