فروش بنزین به هواپیما بدون پرداخت پول ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ضوابط جدید تعیین شده توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی فروش سوخت به تمامی ایرلاین‌ها و شرکت‌های هواپیمایی بدون پرداخت هزینه آن ممنوع اعلام شده است.

علی هرندی امروز درباره آخرین وضعیت سوخت رسانی به هواپیماها در داخل کشور، گفت: فروش سوخت به تمامی شرکت‌های هواپیمایی نقدی شده است.

مدیر اداره کل سوخت گیری هواپیمایی کشور تصریح کرد: فروش سوخت به هواپیما بدون پرداخت وجه آن ممنوع شده و تمامی هواپیماها ابتدا باید وجه را پرداخت کرده و سپس اقدام به سوخت گیری کنند.

یک مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در تشریح جزئیات بیشتر فروش سوخت نقدی به شرکت‌های هواپیمایی، اظهار داشت: هم اکنون سوخت رسانی به هیچ هواپیمایی در کشور قبل از دریافت وجه سوخت انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه روند افزایش بدهی شرکت‌های هواپیمایی داخلی با توجه به روش جدید سوخت رسانی و اخذ هزینه سوخت، متوقف شده است، گفت: هم اکنون با توجه به متغییر بودن رقم دقیق این بدهی نمی‌توانم رقم دقیقی را اعلام کنم.

هرندی در خصوص وضع پرداخت هزینه سوخت رسانی ایرلاین‌های ایرانی هم بیان کرد: هم اکنون سوخت رسانی به هیچ هواپیمایی در کشور پیش از دریافت وجه سوخت انجام نمی‌شود، از این رو روند افزایش بدهی این شرکتها متوقف شده است.

ناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در جمع خبرنگاران میزان بدهی ایرلاین‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را حدود یک هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود: تاکنون جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری انجام شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه شکایت از برخی از ایرلاین‌های بدهکار در دستور کار قرار دارد، بیان کرده بود: با این وجود، برخی از شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنند که طلب‌هایی از دولت دارند و در صورتی که دولت گواهی لازم را صادر کند، امکان تهاتر بخشی از این بدهی‌ها بین دولت و شرکت‌های هواپیمایی وجود دارد.