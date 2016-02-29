رضا شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط فعلی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این تیم بعد از چند بازی ابتدایی فصل روند خوبی را در پیش گرفت و با بازی‌های خوبی که از خود به نمایش گذاشت، توانست رفته رفته به یک مدعی تبدیل شود و به جمع تیم‌های بالای جدول اضافه شود.

وی افزود: پرسپولیس در حال حاضر شرایط خوبی دارد. اما متاسفانه تا تیم می‌آید جان بگیرد، حاشیه‌ای ایجاد می‌شود. هفته گذشته هم بازیکنان با اعتصابشان برای تیم حاشیه جدیدی ایجاد کردند. در این شرایط که پرسپولیس در سرایط حساسی قرار دارد و برای قهرمانی می‌جنگد، اینگونه مسائل باعث می‌شود تا تیم از هدفش عقب بیفتد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت: اعتصاب اصلا کار پسندیده‌ای نبود که بازیکنان در این شرایط انجام دادند. پرسپولیس تیم بزرگی است که الان هم به یک مدعی تبدیل شده است. نباید برای تیم با این شرایط حاشیه ایجاد کرد.