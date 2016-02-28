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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۷

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران:

ارتقاء سطح مهارت های شهروندی در توسعه امنیت موثر است

ارتقاء سطح مهارت های شهروندی در توسعه امنیت موثر است

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران با بیان اینکه امنیت مطلوبی در سطح شهر تهران وجود دارد، گفت: آموزش و ارتقاء سطح مهارت های شهروندی در توسعه و تقویت امنیت موثر است.

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا علیپور با بیان اینکه یکی از حوزه های مرتبط با امنیت كلانشهرها «آموزش» و «ارتقاء سطح مهارت های شهروندی» است، گفت: این مهم در دو دهه اخیر در تهران مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اصلاح رفتار شهروندان به امنیت اخلاقی و اجتماعی شهر كمک شایانی می کند.

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران ادامه داد: نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرائم، چند سالی است که با مدیریت كلان بر یگان های حفاظتی دستگاه های عمومی از یک سو و ساماندهی، ایجاد  و نظارت بر فعالیت موسسات حفاظتی مراقبتی از سوی دیگر كوشیده است دوشادوش تمامی دستگاه های مسئول، نقش آفرینی کند.

وی بیان کرد: یگان حفاظت شهرداری علاوه بر حفاظت از اماكن، ساختمان ها و دارایی های شهرداری تهران بر عملكرد موسسات مراقبتی تحت قرارداد شهرداری در بوستان ها،پردیس های سینمایی ،موزه ها،باغ موزه ها و خطوط كمربندی سبز محیط شهری نیز نظارت و مدیریت دارد.

سردار علیپور با بیان اینکه این یگان روابط این موسسات با كلانتری ها و پاسگاه ها را نیز تعریف و تنظیم می کند، افزود: از سوی دیگر یگان حفاظت شهرداری تهران در حوزه نظارت بر ساخت و سازها، عمران شهر تهران و رعایت قوانین و مقررات مربوطه حضور داشته و بر حسب ضرورت ورود عملیاتی می کند

وی گفت: توجه به این مهم ضروری است كه پیشگیری از جرم و استقرار امنیت شامل پیشگیری اجتماعی انتظامی و حقوقی است، نیروی انتظامی و یگانهای وابسته به آن حلقه ای از این زنجیره را تشكیل می دهند.

کد مطلب 3568435

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