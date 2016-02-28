ارتقاء سطح مهارت های شهروندی در توسعه امنیت موثر است

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمدرضا علیپور با بیان اینکه یکی از حوزه های مرتبط با امنیت كلانشهرها «آموزش» و «ارتقاء سطح مهارت های شهروندی» است، گفت: این مهم در دو دهه اخیر در تهران مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: اصلاح رفتار شهروندان به امنیت اخلاقی و اجتماعی شهر كمک شایانی می کند.

فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران ادامه داد: نیروی انتظامی در حوزه پیشگیری از جرائم، چند سالی است که با مدیریت كلان بر یگان های حفاظتی دستگاه های عمومی از یک سو و ساماندهی، ایجاد و نظارت بر فعالیت موسسات حفاظتی مراقبتی از سوی دیگر كوشیده است دوشادوش تمامی دستگاه های مسئول، نقش آفرینی کند.

وی بیان کرد: یگان حفاظت شهرداری علاوه بر حفاظت از اماكن، ساختمان ها و دارایی های شهرداری تهران بر عملكرد موسسات مراقبتی تحت قرارداد شهرداری در بوستان ها،پردیس های سینمایی ،موزه ها،باغ موزه ها و خطوط كمربندی سبز محیط شهری نیز نظارت و مدیریت دارد.

سردار علیپور با بیان اینکه این یگان روابط این موسسات با كلانتری ها و پاسگاه ها را نیز تعریف و تنظیم می کند، افزود: از سوی دیگر یگان حفاظت شهرداری تهران در حوزه نظارت بر ساخت و سازها، عمران شهر تهران و رعایت قوانین و مقررات مربوطه حضور داشته و بر حسب ضرورت ورود عملیاتی می کند

وی گفت: توجه به این مهم ضروری است كه پیشگیری از جرم و استقرار امنیت شامل پیشگیری اجتماعی انتظامی و حقوقی است، نیروی انتظامی و یگانهای وابسته به آن حلقه ای از این زنجیره را تشكیل می دهند.