نشست علمی درباره مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن علمی دانشجویان دانشکده الهیات و ادیان با همکاری گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی نشست صمیمانه با استاد دکتر هادی عالم زاده،در زمینه مطالعات تاریخ و تمدن اسلامی برگزار می کند.

هادی عالم زاده (زادۀ ۱۵ دی ۱۳۱۶- اراک) از اساتید برجستۀ تاریخ و تمدن اسلامی‎ است.

بیوگرافی این استاد برجسته به شرح زیر است:

هادی عالم زاده، متولد ۱۳۱۶ اراك اخذ مدرك كارشناسی در رشته فرهنگ و تمدن اسلامی از دانشگاه تهران ۱۳۳۹. دریافت كارشناسی در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران ۱۳۴۲. اخذ كارشناسی ارشد در رشته فلسفه و علوم تربیتی از دانشسرای عالی تهران ۱۳۴۲. دریافت دكترای تخصصی در رشته فرهنگ و تمدن اسلامی از دانشگاه تهران ۱۳۵۵. دبیر، رئیس دبستان و دبیرستان و كارشناس ارشد آموزشی: وزارت آموزش و پرورش (۱۳۵۳ ۱۳۳۵). استادیار و مدیرگروه آموزشی فرهنگ و تمدن اسلامی: دانشگاه فردوسی مشهد (۱۳۶۲ ۱۳۵۳).سردبیر روزنامه خراسان در مشهد (۱۳۶۰ ۱۳۵۸). استادیار، دانشیار، استاد و مدیرگروه آموزشی فرهنگ و تمدن اسلامی: دانشگاه تهران (۱۳۶۲ تا امروز). سردبیر مجله علمی پژوهشی مقاله ها و بررسی ها در دانشگاه تهران (۱۳۷۹ ۱۳۷۴). مدیرگروه پژوهشی ادبیات در جهان اسلام و ویراستار محور اول دایرهٔ المعارف بزرگ اسلامی (۱۳۷۴ ۱۳۶۴). مدیرگروه پژوهشی الهیات و معارف اسلامی در سازمان سمت (۱۳۷۸ ۱۳۷۵). مدیرگروه پژوهشی فرهنگ و تمدن در دانشنامه جهان اسلام (بنیاد دایرهٔ المعارف اسلامی) (۱۳۸۲ ۱۳۷۵). مدیرگروه تاریخ و رئیس دانشكده ادبیات و الهیات در دانشگاه الزهراء

(۱۳۸۱ ۱۳۷۷). استاد و عضو شورای تخصصی گروه تاریخ در دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۸۱ ۱۳۷۵).

عضو هیأت تحریریه مجله بین المللی علوم انسانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۸۱ ۱۳۷۸).

عضو كمیته داوری جایزه كتاب سال (در رشته تاریخ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (از آغاز تا امروز). عضو كمیته داوران انتخاب مجله های نمونه دانشگاه تهران (۱۳۷۸ تا امروز). عضو كمیته برنامه ریزی الهیات و معارف اسلامی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای انقلاب فرهنگی (۱۳۸۰ ۱۳۶۸). رئیس پژوهشكده تاریخ علم (دانشگاه تهران) (۱۳۸۰ تا امروز). مدیر مسئول و سردبیر مجله تاریخ علم (۱۳۸۲ تا امروز). نگارش بیش از ۱۵ مقاله علمی پژوهشی و علمی ترویجی در مجلات علمی پژوهشی دانشگاه ها. نگارش بیش از ۳۰ مقاله علمی پژوهشی در دایرهٔ المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه شبه قاره هند. ویرایش محتوایی و فنی و ادبی كتاب دین و دولت در عهد مغول از انتشارات مركز نشر دانشگاهی(در ۳ جلد). ویرایش محتوایی و فنی و ادبی شرح احوال و تحقیق در آثار عماد كرمانی و چند كتاب دیگر. راهنمایی و مشاوره بیش از ۲۰ رساله دكتری در دانشگاه تهران و تربیت مدرس. راهنمایی و مشاوره بیش از ۴۰ پایان نامه كارشناسی ارشد در دانشگاه تهران و تربیت مدرس و شهید بهشتی . برخی از آثار او عبارت اند از:تاج المصادر بیهقی (تصحیح، تحقیق و تحشیه)، دو جلد، پژوهشگاه علوم انسانی. اصناف در عصر عباسی (ترجمه از عربی)، یك جلد، مركز نشر دانشگاهی.تاریخ نگاری در اسلام (تألیف به فارسی)، یك جلد، سازمان كتب درسی.

علاقمندان به حضور در این نشست صمیمیانه می توانند روز سه شنبه یازدهم اسفندماه ساعت ۱۰:۳۰ صبح به سالن شیخ بهایی مرکز همایش های بین المللی ابوریحان مراجعه کنند.