مرحوم سلحشور پرچمدار صالح هنر انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی ضایعه درگذشت هنرمند پیشگام سینمای انقلابی و دینی زنده یاد فرج الله سلحشور را تسلیت گفت.
در متن پیام حجت الاسلام خاموشی آمده است:
«مرحوم فرجالله سلحشور، فرزند برومند انقلاب، برای پاسداری از اسلام و انقلاب و ترویج فرهنگ ایمان و دینمداری، آگاهانه زبان سینما را برگزیده بود که بهحق بهترین و تأثیرگذارترین شیوه برای این هدف مقدس است. او یکی از صالحترین پرچمداران هنر انقلاب اسلامی بود که در دامان معارف اصیل اسلامی و ارزشهای انقلاب اسلامی بالید و رشد کرد و با هنر متعهد خود خدمات فراوانی به اسلام و انقلاب ارائه کرد و در این راه حتی یک گام از اصول و ارزشهای خود عقبنشینی نکرد.
اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به ملت شریف ایران اسلامی، جامعه سینمای متعهد و انقلابی و نیز به خانواده معزّا و بستگان محترم آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند رحمان برای روح بلند آن عزیز رحمت و مغفرت الهی و رضوان حضرتش را مسئلت دارم./ سید مهدی خاموشی »
نظر شما