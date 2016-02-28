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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۰۱

پیام تسلیت رییس سازمان تبلیغات اسلامی؛

مرحوم سلحشور پرچمدار صالح هنر انقلاب اسلامی بود

مرحوم سلحشور پرچمدار صالح هنر انقلاب اسلامی بود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی ضایعه درگذشت هنرمند پیشگام سینمای انقلابی و دینی زنده یاد فرج الله سلحشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی ضایعه درگذشت هنرمند پیشگام سینمای انقلابی و دینی زنده یاد فرج الله سلحشور را تسلیت گفت.

در متن پیام حجت الاسلام خاموشی آمده است:

«مرحوم فرج‌الله سلحشور، فرزند برومند انقلاب، برای پاسداری از اسلام و انقلاب و ترویج فرهنگ ایمان و دینمداری، آگاهانه زبان سینما را برگزیده بود که به‌حق بهترین و تأثیرگذارترین شیوه برای این هدف مقدس است. او یکی از صالح‌ترین پرچمداران هنر انقلاب اسلامی بود که در دامان معارف اصیل اسلامی و ارزش‌های انقلاب اسلامی بالید و رشد کرد و با هنر متعهد خود خدمات فراوانی به اسلام و انقلاب ارائه کرد و در این راه حتی یک گام از اصول و ارزش‌های خود عقب‌نشینی نکرد.

اینجانب درگذشت این هنرمند ارجمند را به ملت شریف ایران اسلامی، جامعه سینمای متعهد و انقلابی و نیز به خانواده معزّا و بستگان محترم آن مرحوم تسلیت گفته و از خداوند رحمان برای روح بلند آن عزیز رحمت و مغفرت الهی و رضوان حضرتش را مسئلت دارم./ سید مهدی خاموشی »

کد مطلب 3568466
علیرضا سعیدی

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