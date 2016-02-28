به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسیان پیش از ظهر امروز (یکشنبه) در مراسم آغاز استحصال شمش عناصر خاکی که در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، اظهار کرد: این مواد لازمه صنایع های تک هستند. امروزه چین با تولید حدود ۹۰ درصد شمش های عناصر نادر معدنی سهم بی نظیری از این تولید سودآور را در اختیار دارد.

کرباسیان به برخی از پتانسیل های معدنی ایران مانند یکهزار و ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن در منطقه سنگان اشاره کرد و افزود: اکتشافات در ۱۲ هزار کیلومتر مربع از مناطق مرکزی ایران آغاز شده تا بتوانیم در این حوزه تولیدی ورود کنیم.

معاون وزیر صعنت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو در پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۶۰ عنصر نادر خاکی در کشور شناسایی شده است و برای استفاده از ۱۰ نوع این عناصر برنامه ریزی ویژه ای شده است، گفت: به زودی در مناطق مرکزی ایران مرکز تولید نیمه صنعتی عناصر نادر خاکی راه اندازی می شود.