لزوم برنامه ریزی برای ایجاد و رونق بازار فروش صنایع دستی

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و الگوسازی از سرآمدان صنایع دستی هنرمندان، شاعران برجسته و صاحبان اثر در حوزه دفاع مقدس و انقلاب، افزود: مراسم تجلیل از هنرمندان را یک کار بسیار خوب و بزرگ است.



وی اظهار کرد: باید برگزاری چنین برنامه‌هایی تداوم داشته باشد تا هنرمندان باانگیزه بیشتری کار خود را انجام دهند.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: توجه به هنرها و صنایع‌دستی گذشته هویت ایرانی و تمدن اسلامی را بازگو می‌کند، بنابراین باید نسبت به زنده نگه‌داشتن تاریخ گذشته به هنرهای دستی و سنتی ارزش داده شود.



رحمتی تأکید کرد: دست ساخته‌های هنرمندان و هنرهای دستی و سنتی تاریخ منطقه را می رساند که در این میان باید این هنرها در جامعه نگاه داشته شوند.



وی افزود: توجه به هنرهای دستی و سنتی هر منطقه فرهنگ آن منطقه را نشان می‌دهد.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان یاد آور شد: برای ماندگار هنرهای دستی و سنتی باید برنامه‌های مدیریت‌شده در دستور کار قرار گیرد تا این هنرها بازار فروش لازم را داشته باشند.



رحمتی گفت: هنرهایی همچون ملیله که درگذشته مورد افول قرارگرفته ولی باوجود هنرمندان فعال و پویایی دوباره زنده شده است.



وی ابراز کرد: باید هنرمندان را تشویق کنیم تا هنرهای خود را ارتقاء بدهند و آموزش‌های لازم را برای نسل جوان هم در دستور کار داشته باشند.



مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: زنجان جوانان بااستعداد و توانمندی دارد که باید برای شکوفایی این استعدادها بسترهای لازم مهیا شود.