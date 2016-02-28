به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه قم با بیان اینکه از چهاردهم اسفندماه همزمان با سالروز تأسیس کمیته امداد به فرمان امام خمینی(ره) تا ۲۱ اسفندماه به عنوان هفته احسان و نیکوکاری نامگذاری شده است، بیان کرد: شعار امسال جشن نیکوکاری «بهار همدلی، شکوه مهربانی» نامگذاری شده است.
وی گفت: امام خمینی(ره) ۱۰ اسفندماه سال ۵۷ وارد شهر قم شدند و چهار روز بعد، فرمان تأسیس کمیته امداد را صادر کردند بنابرین کمیته امداد مولود شهر قم است.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) در خصوص اهداف جشن نیکوکاری، افزود: ترویج و اشاعه فرهنگ انفاق و احسان و نوع دوستی و همچنین تلاش برای تأمین برخی از نیازهای محرومان و ایتام از جمله اهداف جشن نیکوکاری است.
وی با بیان اینکه جشن نیکوکاری به مدت سه روز برگزار میشود، ادامه داد: چهارشنبه ۱۲ اسفندماه جشن نیکوکاری به دانش آموزان اختصاص یافته است که در کلیه مدارس کمکهای دانش آموزان را برای نیازمندان همان آموزشگاه جمع آوری میشود که در ۷۰۰ آموزشگاه استان این اقدام انجام میشود.
جلالی بیان کرد: در روز ۱۳ اسفندماه جشن نیکوکاری به صورت عمومی در میادین و خیابانها با ایجاد ۴۶ پایگاه اصلی در سطح شهر و بخشها برگزار میشود و به جمع آوری کمکهای مردمی میپردازد.
وی گفت: ۱۴ اسفندماه در میعادگاههای نماز جمعه و مصلی، پایگاههای کمیته امداد برای جمع آوری کمکهای مردمی در این استان دایر میشوند.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد: در بخشهای کهک، قنوات، جعفریه و دستجرد نیز علاوه بر شهر قم، پایگاههایی برای جمع آوری کمکهای مردمی دایر شده است.
وی ابراز کرد: ۱۲ مرکز نیکوکاری در هفته احسان و نیکوکاری به جمع آوری کمکهای مردمی مردم محله و توزیع کمکها در میان نیازمندان همان محل میپردازند.
جمعآوری مبلغ هفت میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۹۹۴ هزار ریال کمک نقدی و غیر نقدی در سال گذشته
جلالی با بیان اینکه سال گذشته در هفته نیکوکاری مبلغ هفت میلیارد و ۴۶۹ میلیون و ۹۹۴ هزار ریال کمک نقدی و غیر نقدی جمع آوری شده است، اظهار داشت: جشن نیکوکاری در اسفندماه سال جاری با همکاری صدا و سیما، کمیته امداد، آموزش و پرورش و بسیج و شهرداری در سراسر شهر قم برگزار میشود.
وی گفت: در کنار ایجاد پایگاههای اصلی کمکهای مردمی جشن نیکوکاری، عرضه و فروش محصولات و صنایع دستی مددجویان تحت حمایت انجام میگیرد.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) عنوان کرد: در روز ۱۳ اسفندماه پایگاههای حامی یابی برای ایتام در قالب طرح اکرام فرزندان یتیم و غیر یتیم برگزار میشود.
جلالی اظهار کرد: بیش از ۱۲۵ هزار جفت کفش با ارزش بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در آستانه عید نوروز میان تمامی خانوادههای تحت حمایت توسط یکی از خیرین استان توزیع میشود.
وی با بیان اینکه نیازهای اساسی برای خانوادههای تحت حمایت شامل کمکهای نقدی، پوشاک و مواد غذایی میشود، افزود: بلافاصله پس از جمع آوری کمکها در مدارس صرف دانش آموزان نیازمند آن مدرسه، در مراکز نیکوکاری صرف نیازمندان همان محله و در پایگاهها صرف محرومان استان میشود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: طی ۱۱ ماهه سالجاری کمکهای مردمی اعم از صدقات، کمک به ایتام در قالب اکرام ایتام، طرح محسنین و زکات مجموعا ۲۲۸ میلیارد و ۹۵۹ میلیون و ۷۴۱ هزار ریال بوده است.
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