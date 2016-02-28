۱۷۰ شرکت دانش بنیان در حوزه نفت و گاز فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کریمیان اقبال با اشاره به اینکه ارائه راهکارهای مناسب برای چالش‌های موجود در صنعت نفت تنها مختص دولت نیست، گفت: برخی از راهکارها به منظور رفع مشکلات و چالش ها در صنعت نفت نیازمند تلاش موثر بخش خصوصی است.

وی ضمن اشاره به موارد مشابه در دیگر کشورها شبکه سازی و ارتقاء ظرفیت انجمن‌ها و تشکل‌ها را بحثی جدی خواند و گفت: نه تنها دولت، بلکه خود بخش خصوصی می بایست با جدیت بیشتری در آن نقش بازی کند.

رئیس کارگروه بهبود فضای کسب و کار ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ ادامه داد: تمرکز بخش خصوصی بر تحقیق و توسعه و ارتباط با مراکز تحقیقاتی و همچنین جهت دهی نیروی انسانی به ایده پردازی و آماده سازی آنها برای نوآوری و خلاقیت از دیگر راهکارهای در دست در بخش خصوصی است.

کریمیان اقبال در ادامه به ارائه برخی راهکارهایی پرداخت که این بار نقش دولت در آن قابل ملاحظه است و با بیان اینکه سیاست گذاری و برنامه ریزی در سطح کلان با توجه به جایگاه بین‌المللی و منطقه ایی کشور، از مواردی است که باید دولت به آن توجه کند، اظهار کرد: سطحی گری در جهت رفع موانع و دخالت‌های نابجای دولت باید رفع شود و با ایجاد زیر ساخت‌های لازم به منظور تربیت نیروی انسانی به شفاف سازی و اجرای برنامه های حمایتی و کلان ملی پرداخت.

رئیس کارگروه بهبود فضای کسب و کار ستاد توسعه صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ معاونت علمی با اشاره به برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان از جمله قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و برنامه توسعه تولید محصولات دانش بنیان،گفت: قوانین و برنامه های حمایتی با هدف قرار دادن شرکت‌های دانش بنیان و با به کار گیری سیاستهای مختلف مانند تحریک تقاضا، ساماندهی و ارتقاء نظام استاندارد سازی، شفاف سازی و ایجاد نظام جامع آمار و نظام مالی متناسب با تولید محصولات دانش بنیان به تسهیلگری در جهت تجاری سازی می‌پردازد.

به گفته وی، تاکنون، در حدود ۲۵۰۰ شرکت دانش بنیان مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را دریافت کرده که در این میان نزدیک به ۱۷۰ شرکت مختص نفت و گاز هستند.