امام جمعه و استاندار قزوین درگذشت فرج الله سلحشور را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله عبدالکریم عابدینی آمده است: رجعت الی الله هنرمند متعهد، انقلابی، دلسوخته حاج فرج الله سلحشور که در طول عمر با برکت خویش حقایق، معارف و قصص قرآنی را در قالب فیلم و سریال ترویج داد، نفوس مستعده را متاثر ساخت، اینجانب بدینوسیله تاثر و تالم خود و مردم متدین و انقلابی استان قزوین را ابراز داشته، برای جنابعالی و بازماندگان محترم از خدای متعال صبر و اجر و برای آن سفر کرده عزیز رحمت و غفران الهی را خواهانم.

در پیام فریدون همتی استاندار قزوین نیز آمده است: خبر درگذشت مرحوم فرج الله سلحشور مایه تاسف و تاثر شد، بدون تردید آن مرحوم از مفاخر و شخصیت های فرهنگی و هنری استان قزوین بودند که در سطوح ملی و بین المللی نقش آفرینی و برای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی کسب افتخار می کردند.

در ادامه این پیام می خوانیم: مرحوم سلحشور در سراسر عمر بابرکت خویش توانست در مسیر اعتلای فرهنگ دینی و ترویج ارزش های انقلابی، به ویژه فرهنگ دوران دفاع مقدس به جامعه و نسل جدید کوشش و تلاش وافری داشته باشد و آثار ماندگار و ارزشمندی از خود برجای بگذارد و از این طریق نام خود را برای همیشه بر تارک هنر این سرزمین ثبت و ضبط کند.

در بخش پایانی این پیام نیز آمده است: اینجانب این مصیبت بزرگ را به خانواده بزرگوار و بازماندگان آن مرحوم، جامعه هنری و فرهنگی کشور و استان، دوستان و شاگردان ایشان تسلیت گفته و از خداوند متعال علو درجات و اجر عظیم را برای آن سفر کرده مسئلت می کنم.

فرج الله سلحشور، کارگردان فیلم های تاریخی مذهبی همچون مردان آنجلس و یوسف پیامبر(ع) روز گذشته بر اثر بیماری در تهران درگذشت.