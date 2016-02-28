انقلاب اسلامی مستضعفان را بیدارتر و مستکبران را منفورتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یک‌شنبه در دیدار جمعی از طلاب اظهار داشت: در قرآن کریم دو نوع مهاجرت ذکر شده. یکی برای جهاد در راه خدا و دیگری برای تعلم و یادگرفتن معارف اسلامی است.

وی با بیان اینکه شناخت دین کار آسانی نیست، عنوان کرد: در قرآن کریم ذکر شده طلاب باید برای تفقه عمیق و دقیق در دین مهاجرت کنند تا بر اساس آن دین را بشناسند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: کج فهمی‌ها و سستی‌ها موجب می‌شود تفقه در دین به راحتی صورت نگیرد زیرا دین بسیار وسیع است و در کلیه ابعاد زندگانی انسان دستور دارد.

آیت الله نوری همدانی ابراز داشت: معارف اسلامی، معارف عبادی، معارف اخلاقی، اقتصادی، مدنی، فرهنگی، سیاسی، حکومتی، قضایی و جهادی ۱۰ مورد از معارف هستند.

کار طلاب بسیار سنگین است

وی ادامه داد: فقیه کسی است که در ۱۰ مورد از معارفی که عنوان شد تفقه داشته باشد و از این رو است که کار طلاب بسیار سنگین است و همت بلند و اراده و جدیت و اخلاص برای فقیه شدن نیاز است.

این مرجع تقلید شیعیان تصریح کرد: انجام دو نوع مهاجرت عنوان شده در قرآن کریم می‌توان در جهت فقیه شدن قدم برداشت.

وی یادآور شد: امام راحل توانستند مردم را بسیج و آماده کنند و به این وسیله برای انقلاب تلاش و انقلاب اسلامی را ایجاد کردند.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: مردم را در صحنه نگه داشتن و شناساندن ارکان و برکات انقلاب اسلامی کار بسیار مهمی است که طلاب آن را برعهده دارند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی موجب شد تا مستضعفان بیدار‌تر و مستکبران منفور‌تر شوند و ما باید قدر آن را بدانیم.