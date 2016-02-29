دلیل ریزش رأی لاریجانی/ پاس گل آشتیانی به ذوالنوری

به گزارش خبرنگار مهر، عید بزرگ انتخابات مردم قم در حالی رقم خورد که آیت‌الله محمد مومن برای پنجمین بار وارد مجلس خبرگان رهبری شده و احمد امیرآبادی فراهانی برای دومین بار، علی لاریجانی برای سومین بار و مجتبی ذوالنوری برای نخستین بار راهی مجلس شورای اسلامی شدند.

سرنوشت سه کاندیدای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه قم را ۶۱.۴ درصد مردم مشخص کردند. از مجموع ۴۷۴ هزار و ۵۸۳ رأی اخذشده از ۶۱۲ صندوق، احمد امیرآبادی فراهانی با ۲۶۳ هزار و ۸۸۵ رای، علی لاریجانی با ۱۹۱ هزار و ۳۲۹ رای و مجتبی ذوالنوری با ۱۶۸ هزار و ۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

امیرآبادی در دوره قبلی مجلس شورای اسلامی که با مشارکت ۶۴ درصدی مردم قم در انتخابات برگزار شد، با کسب ۱۴۷ هزار و ۷۶۵ رأی به عنوان سومین کاندیدای حوزه انتخابیه قم در کنار علی لاریجانی و محمدرضا آشتیانی، همسفر مجلس نهم شده بود، این بار با افزایش ۱۱۶ هزار و ۱۲۰ رأی به تعداد آرای قبلی، نفر اول شد و بر صندلی سبز بهارستان تکیه زد.

این نماینده نزدیک به جبهه پایداری از کاندیداهای مورد حمایت شورای اصولگرایان استان قم است.



استان قم تعداد واجدین رأی دادن: ۷۶۷۷۳۰ درصد مشارکت: ۶۱.۴ تعداد رأی دهندگان:

۴۷۴۵۸۳ گروه پیروز: اصولگرایان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ قم احمد امیرآبادی فراهانی ۲۶۳۸۸۵ اصولگرا - علی اردشیر لاریجانی ۱۹۱۳۲۹ اصولگرا - مجتبی ذوالنوری ۱۶۸۳۹۷ اصولگرا



علی لاریجانی که در دو دوره هفتم و هشتم به عنوان گزینه اول مردم قم به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود، در آوردگاه هفتم اسفند با ناباوری، دوم شد. حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه، اصولگرایان سنتی و اصلاح طلبان هم نتوانست مانع از ریزش آرای رئیس مجلس شورای اسلامی شود.

ریزش آرای لاریجانی در قم یک شوک انتخاباتی برای تحلیل گران مسائل سیاسی و انتخابات محسوب می‌شود

او که به عنوان کاندیدای مستقل و اصولگرا پای به رقابت انتخاباتی گذاشته بود، با کاهش ۷۹ هزار و ۵۳ رأی نسبت به انتخابات دوره نهم، در جایگاه دوم قرار گرفت. ریزش آرای لاریجانی در قم یک شوک انتخاباتی برای تحلیل گران مسائل سیاسی و انتخابات محسوب می‌شود و دلایل زیادی برای آن مطرح می‌شود که می توان به سابقه گرایش مردم قم به اصولگرایان در انتخابات گذشته و همچنین حمایت اصلاح طلبان از لاریجانی در انتخابات مجلس دهم و نزدیک شدن لاریجانی به دولت اشاره کرد.

مجتبی ذوالنوری دیگر کاندیدای نزدیک به جبهه پایداری که در انتخابات قبلی از راهیابی به مجلس شورای اسلامی باز مانده بود، جایگزین محمدرضا آشتیانی شد. سومین گزینه مورد اعتماد مردم قم هم مورد حمایت شورای اصولگرایان استان بود.

پاس گل آشتیانی به ذوالنوری

بعضی از تحلیل گران انتخابات معتقدند که پاس گل محمدرضا آشتیانی، نماینده سه دوره پیشین مجلس شورای اسلامی، سبد آرای ذوالنوری را پربارتر کرده است. آشتیانی یک روز قبل از برگزاری انتخابات در نامه‌ای به فرماندار قم رئیس هیئت اجرایی انتخابات، خواستار کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی به نفع مجتبی ذوالنوری شده بود. این انصراف به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و با وجود ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی، هواداران مجتبی ذوالنوری، استعفانامه حجت‌الاسلام آشتیانی را در تیراژ بالا منتشر و در سطح استان نصب و توزیع کردند.

از عجایب انتخابات این بود که هیئت نظارت، کناره‌گیری محمدرضا آشتیانی را نپذیرفت و سعید لطفی رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در شب انتخابات، نامه‌ای به فرماندار قم نوشت و اعلام کرده که استعفای این کاندیدا پذیرفته نشده است. دفتر آشتیانی هم بلافاصله اطلاعیه‌ای مبنی بر حضور این کاندیدا در جمع مدعیان انتخابات مجلس صادر کرد و این اطلاعیه مدام در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شد.

پاس گل حجت‌الاسلام آشتیانی به قیمت دورشدن وی از صندلی سبز بهارستان تمام شد. او که در دوره قبلی انتخابات، با کسب ۱۶۴ هزار و ۲۱۹ رأی به عنوان دومین گزینه مردم قم به مجلس نهم راه یافته بود، این بار ریزش ۱۴ هزار و ۷۳۹ رأی را تجربه کرد و چهارم شد.

در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۶۱ نفر ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۸۴ کاندیدا تائید شده و وارد رقابت انتخاباتی شدند. در روزهای پایانی تبلیغات انتخاباتی نیز ۲۱ کاندیدا از ادامه رقابت کناره‌گیری کردند و جشن باشکوه انتخابات مردم قم با حضور ۶۳ نفر از کاندیداها برگزار شد.

رقابت انتخابات خبرگان

اگرچه رقابت نفس‌گیر کاندیداهای مطرح مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه قم، انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به حاشیه برده بود، اما راهیابی آیت‌الله محمد مومن، کاندیدای مورد حمایت جامعه مدرسین دور از انتظار نبود.

در انتخابات خبرگان ۱۵ نفر اعلام کاندیداتوری کرده بودند که در نهایت صلاحیت ۳ نفر تائید شده و یک نفر از ادامه کاندیداتوری انصراف داده بود

در روزی که حجت‌الاسلام دوست محمدی جوان‌ترین کاندیدای این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تنها رقیب آیت‌الله مومن بود، از مجموع ۴۷۲ هزار و ۵۴۹ آرای ماخوذه، ۳۳۱ هزار و ۱۴۹ رأی به آیت‌الله مومن و ۴۳ هزار و ۶۲۵ رای به حجت‌الاسلام دوست محمدی تعلق گرفت.

در انتخابات خبرگان رهبری ۱۵ نفر اعلام کاندیداتوری کرده بودند که در نهایت صلاحیت ۳ نفر تائید شده و یک نفر از ادامه کاندیداتوری انصراف داده بود. حدود ۷۰ درصد آرای صندوق‌های خبرگان رهبری به آیت‌الله مومن اختصاص یافته و ۹۷ هزار و ۷۷۵ رای سفید و باطله از صندوق‌ها بیرون آمد.

استان قم سه کرسی در مجلس شورای اسلامی و یک کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد و مردم این استان چشم انتظار تحقق وعده‌های انتخاباتی کاندیداها هستند.