سردار محمد رضا نقدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری با شکوه انتخابات در هفتم اسفند ماه اظهار داشت: حضور مردم بسیار عالی و چشمگیر بود. در پیامی که ساعات اولیه صادر کردم گفتم که دموکراسی های مدعی غرب و آمریکا که در قانون بودجه ۲۰۱۶ خود ردیفی را برای دموکراتیزه کردن ایران قرار داده اند، دموکراسی را باید از ملت ایران بیاموزند.

وی افزود: مردم ایران در یک منطقه آشوب زده و جنگی در کمال آرامش با یک حضور حداکثری پای صندوق رای آمده و رای خود را به صندوق انداختند. رای مردم بسیار خوب و کیفی بود که یک مجلس انقلابی را برای ما به ارمغان آورد.

سردار نقدی ادامه داد: رای مردم خواب و خیال های پسابرجامی آمریکایی ها را که دوست داشتند یک مجلس واداده شکل بگیرد، بر باد داد. کسانی که برنده شده اند و یا در آستانه برنده شدن هستند معتقد به مبارزه با استکبار هستند؛ این ویژگی مشترک همه آنها است.

رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه ممکن است افرادی هم باشند که نظرات مختلفی داشته باشند، گفت: موفقیت بزرگی بعد از برجام شکل گرفت؛ غربی ها می خواستند یک مجلس واداده، ضعیف و تسلیم در مقابل استکبار شکل بگیرد، که اینطور نشد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس خبرگان از لحاظ استحکام رای و ولایت مداری از گذشته قوی تر شد، خاطرنشان کرد: این یک قدم به جلو بود و استکبار باید سالها این دو مجلس را تحمل کند.