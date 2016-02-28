آمبولانس های ۱۱۵ از پرداخت عوارض تردد معاف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران، در رسیدگی به اعتراض فرمانداری تهران به مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال ۹۵، اظهار کرد: هم اکنون آمبولانس های ۱۱۵ شهر تهران طرح ترافیک به دلیل ورود به محدوده طرح ترافیک جریمه می شوند در حالی که خودروهای آتش نشانی و پلیس نه طرح ترافیک می گیرند نه جریمه می شوند.

وی با اشاره به اینکه آمبولانس ها نیز خودروهای امدادی هستند و باید همانند خودروهای آتش نشانی، بدون پرداخت عوارض مجاز به تردد در محدوده طرح ترافیک باشند، تصریح کرد: در جدول تهیه شده برای طرح ترافیک، آمبولانس های ۱۱۵ در ردیف سوم تعریف شده اند از این رو پیشنهاد می شود که خودروهای امدادی به ردیف یک این جدول منتقل شود. مشمولین ردیف یک، نیازی به استفاده از مجوز طرح ترافیک ندارند و تردد آنها مجاز است.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، تاکید کرد: آمبولانس های شهر تهران در شرایط اضطرار به مردم خدمات می دهند و باید به عنوان خودروهای امدادی مشمول دریافت طرح ترافیک رایگان باشند.

پیشنهاد حافظی برای آمبولانس های اورژانس ۱۱۵ شهر تهران به رای گذاشته شد و با موافقت سایر اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید.