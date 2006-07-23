اطلاعات غرب از ايران بسيار ضعيف است / اقدام نظامي مردم ايران را متحد و منسجم تر مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،موسسه مطالعاتي امريكن اينترپرايزدر تحليلي به بررسي موضوع هسته اي ايران پرداخته است.

"مايكل لدين" michael a. ledeen نويسنده اين تحليل براي حل موضوع هسته اي ايران سه راهكاررا پيشنهاد داده است :تحريمها ، اقدام نظامي وتلاش براي تغيير نظام .

نويسنده دربخش تحريمها مي گويد : " من به ياد ندارم كه تحريمها، تغييري را در رفتار كشورها ايجاد كرده باشد . تحريمهاي اقتصادي درازمدت نمي توانند كارساز باشند، اما تحريمهاي بسيار محدود و ديگر تحريمهاي اقتصادي و اقدامهاي مالي مي تواند موثر باشند. من با مسدود كردن سرمايه مقامهاي ايراني و همچنين ممنوعيت سفر آنها موافق هستم و فكر مي كنم كه اين اقدام موثر خواهد بود."

لدين در مورد اقدام نظامي هم اينگونه ابراز عقيده مي كند:" در حالي كه هيچ كس درمطبوعات از اقدام نظامي عليه ايران سخن نمي گويد، اما يك بررسي قابل ملاحظه اي درمورد حملات محدود عليه تاسيسات نظامي ايران وجود دارد. من به قدركافي نمي دانم كه توانايي براي ارائه يك پيشنهاد در اين زمينه وجود داشته باشد.من فقط مي توانم به اين مسئله اشاره كنم كه اطلاعات ما درمورد ايران پس از انقلاب سال 1979 بد بوده است و براي طراحي يك اقدام نظامي با توجه به اطلاعات كنوني بايد خوش بين بود. "

در ادامه اين تحليل آمده است:"اقدام نظامي خطرات زيادي در پي دارد. اين احتمال وجود دارد كه ايرانيها براي دفاع ملي متحد شوند و برآورد اين مسئله كه چطور بسياري از آنها اين مسير را طي خواهند كرد،غير ممكن است. از سوي ديگر، اين اطمينان وجود دارد كه ايران به اين اقدام پاسخ خواهد داد از عراق گرفته تا اروپا و تلاشهاي آن براي افزايش بهاي نفت."

نويسنده در بخش ديگري از تحليل خود بدون توجه به اين مسئله كه تلاشهاي آمريكا همواره درجهت تنش آفريني در جهان بوده و مردم ايران همواره از برنامه هسته اي صلح آميز كشور خود دفاع كرده اند،ادعا مي كند:"اگر ما وهمپيمانان ما تصميم بگيريم كه به تاسيسات هسته اي ايران حمله كنيم، بايد درابتدا اين مسئله را براي مردم ايران روشن كنيم كه ما به آرامي و از روي بي ميلي به اين مرحله رسيده ايم. در واقع هر سياستي را كه اتخاذ كنيم، مسئله مهم براي ما آن است كه با مردم ايران زياد صحبت كنيم."

امريكن اينترپرايز دربخش راهكارايجاد انقلاب در نظام مستحكم و يكپارچه ايران اذعان مي كند:"هيچ كس نمي داند كه آيا ايجاد انقلاب در ايران موفقيت آميز باشد و اگر هم موفق باشد، بتواند تداوم داشته باشد اما طي سالهاي اخير بسياري انقلابها به كمك ما صورت گرفته است. بيشتر اين انقلابها نيازمند حمايت خارجي به منظور موفقيت ما است. ما بايد از ايجاد شبكه هاي راديويي و تلويزيوني به عنوان ابزارهاي ايجاد انقلاب استفاده كنيم."

نويسنده در پايان و به عنوان راهكار پاياني به جرج بوش رئيس جمهوري اين كشور پيشنهاد مي دهد: شخص توانا و سخنوري را براي آگاهي وي در مورد سياستي براي ايران انتخاب كند و با كنگره همكاري نزديكي در مورد طراحي و اجراي آن داشته باشد.

به گزارش مهر، راهكارهاي امريكن اينترپرايز درحالي است كه آمريكا با در پيش گرفتن سياستهاي تبعيض آميز و دوگانه خود درقبال كشورها، دربرابر تلاش كشورهايي مانند ايران كه علاوه برعضويت در ان پي تي، تاسيسات هسته اي آن به طور مستمر مورد بازرسي بين المللي قرار دارد، براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي سنگ اندازي مي كند ودرمقابل با هند كه داراي زرادخانه سلاح هسته اي بوده و ان پي تي را نيز امضا نكرده ، قراردادهمكاري هسته اي امضا مي كند و از زرادخانه مخوف هسته اي رژيم صهيونيستي كه بزرگترين خطر براي امنيت وثبات منطقه اي و جهاني است، چشم پوشي مي كند.