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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۴

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین:

۴۰ کيلوگرم ترياک در قزوین کشف شد

۴۰ کيلوگرم ترياک در قزوین کشف شد

قزوین- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک از یک قاچاقچی سودای مرگ در عملیات مشترک پلیس قزوین و یزد خبر داد.

سرهنگ محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران عملیات ویژه مبارزه با مواد مخدر استان با انجام  یکسری اقدامات اطلاعاتی  از  فعالیت یک قاچاقچی مواد مخدر مطلع شدند.

وی ادامه داد: با بررسی و تحقیقات پلیس مشخص شد این قاچاقچی مقادیر ی تریاک از استان کرمان خریداری و در کامیون جاسازی وقصد انتقال آن به استان زنجان را دارد.

سرهنگ قلی پور افزود: پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به منظور دستگیری  این قاچاقچی  با انجام هماهنگی های لازم  با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان  یزد  خودروی حامل مواد مخدر تریاک در ایستگاه شهید مدنی یزد شناسایی و متوقف شد.

وی بیان کرد: ماموران در بازرسی از کامیون ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک  که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و خودرو توقیف  و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 3568570

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