به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، همزمان با برگزاری اولین همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان مجری طرح‌های عمرانی و سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح در معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع به طور رسمی آغاز به کار کرد.

در اجرای وظایف قانونی وزارت‌دفاع و نیز تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا، مسئولیت کلیه امور املاک، اراضی و ساخت و سازهای عمرانی نیروهای مسلح بر عهده سازمان مجری طرح‌های عمرانی و سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح خواهد بود.

با آغار به کار این دو سازمان، کلیه امور مربوط به ساخت و ساز نیروهای مسلح با تولیت این دو سازمان انجام و ظرفیت مهندسی نیروهای مسلح در امور مهندسی رزمی-دفاعی بکارگیری خواهد شد.

مدیریت و هدایت مجریان و پروژه های عمرانی نیروهای مسلح، ارتقاء سطح کیفیت و رعایت استانداردهای فنی، مهندسی، مدیریت دانش و مستند سازی فنی، بهبود فرآیندها و سیستم ها از طریق بکارگیری دانش نوین دفاعی، تلاش برای استفاده از فناوری های روز دنیا جهت ارتقاء بهره وری، ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مهارت کارکنان، ارتقاء فرهنگ ایمنی، بهداشت و رعایت اصول زیست محیطی در محیط کار و مدیریت بهینه در مصرف انرژی و منابع و جلوگیری از اقدامات موازی از جمله اهداف و مأموریت سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح به شمار می رود.

اولین همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی برگزار و همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه توانمندی های مهندسی وزارت دفاع با حضور سردار دهقان افتتاح و آخرین دستاوردها، اقدامات و قابلیت های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل در معرض دید شرکت کنندگان در همایش قرار خواهد گرفت.