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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

با حضور سردار دهقان؛

سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد

سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح آغاز به کار کرد

سازمان مجری طرح‌های عمرانی و سازمان املاک اراضی نیروهای مسلح در وزارت دفاع با حضور وزیر دفاع آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، همزمان با برگزاری اولین همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی با حضور سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان مجری طرح‌های عمرانی و سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح در معاونت مهندسی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع به طور رسمی آغاز به کار کرد.         

در اجرای وظایف قانونی وزارت‌دفاع و نیز تدابیر و فرامین فرماندهی معظم کل قوا، مسئولیت کلیه امور املاک، اراضی و ساخت و سازهای عمرانی نیروهای مسلح بر عهده سازمان مجری طرح‌های عمرانی و سازمان املاک و اراضی نیروهای مسلح خواهد بود.

با آغار به کار این دو سازمان، کلیه امور مربوط به ساخت و ساز نیروهای مسلح با تولیت این دو سازمان انجام و ظرفیت مهندسی نیروهای مسلح در امور مهندسی رزمی-دفاعی بکارگیری خواهد شد.

مدیریت و هدایت مجریان و پروژه های عمرانی نیروهای مسلح، ارتقاء سطح کیفیت و رعایت استانداردهای فنی، مهندسی، مدیریت دانش و مستند سازی فنی، بهبود فرآیندها و سیستم ها از طریق بکارگیری دانش نوین دفاعی، تلاش برای استفاده از فناوری های روز دنیا جهت ارتقاء بهره وری، ارتقاء سطح علمی، تخصصی و مهارت کارکنان، ارتقاء فرهنگ ایمنی، بهداشت و رعایت اصول زیست محیطی در محیط کار و مدیریت بهینه در مصرف انرژی و منابع و جلوگیری از اقدامات موازی از جمله اهداف و مأموریت سازمان مجری طرح های عمرانی نیروهای مسلح به شمار می رود.

اولین همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی برگزار و همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه توانمندی های مهندسی وزارت دفاع با حضور سردار دهقان افتتاح و آخرین دستاوردها، اقدامات و قابلیت های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل در معرض دید شرکت کنندگان در همایش قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3568571

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