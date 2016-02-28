مهندسی دفاعی قادر است نیازهای نیروهای مسلح و کشور را تأمین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اولین همایش جایگاه و چشم انداز مهندسی دفاعی که در تهران برگزار شد، طی سخنانی با شکرگزاری به درگاه خداوند متعال بخاطر حضور پرشکوه مردم و خلق حماسه هفتم اسفند و قدردانی از این حضور افتخار آفرین و بیاد ماندنی با اشاره به اهمیت مهندسی دفاعی در پیشبرد اهداف و تحقق مأموریت نیروهای مسلح گفت: اگر نگاهی به گذشته مهندسی دفاعی در کشور داشته باشیم به این جمع بندی می رسیم که سیر تکاملی مجموعه مهندسی در نیروهای مسلح بسیار شکوفا، پررونق و افتخار آمیز بوده است.

وزیر دفاع از مجموعه مهندسی وزارت دفاع و نیروهای مسلح به عنوان یک نقطه اتکا و یک ظرفیت بسیار ارزشمند یاد کرد که می تواند هم نیاز نیروهای مسلح و هم نیازهای ملی و فراملی را تأمین کند.

سردار دهقان خاطر نشان کرد: آنچه امروز مجموعه مهندسی را به یک سرمایه ارزشمند، بزرگ و تعیین کننده تبدیل کرده است محصول تلاش، مجاهدت، ایثار، دانش و تجربه خیل عظیم مهندسینی است که در میادین سخت انقلاب به ویژه دفاع مقدس آب دیده و کارآزموده شده اند.

وی با تاكيد بر اينكه اين مجموعه را هم باید قدر شناخت و هم باید ارتقا بخشيد گفت: مهندسي نيروهاي مسلح بايد با شاخص كيفيت، سرعت و ارزان بودن خدمات، تأمين كننده نيازهاي نيروهاي مسلح در همه ابعاد باشد.

وزير دفاع با اشاره به اينكه نيروهاي مسلح همواره در همه حوزه ها بويژه حوزه فناورانه پيشتاز بوده اند، گفت: مهندسي نيروهاي مسلح، نسلی است كه جنگ را با تمام وجود تجربه كرده؛ نسلی است كه متناسب با نيازهاي اضطراري كشور در بالاترين سطح در خدمت رزمندگان اسلام و کشور بوده است، لذا با كوله باري از تجربه و آزمون، قادر است ضمن تأمین نیازهای نیروهای مسلح و افزایش ضريب امنيت در خدمت توسعه ملی هم قرار گیرد؛ البته آنجا که بخش خصوصی و واحدهای کوچک نمی توانند ورود کنند مهندسی نیروهای مسلح ورود می کند.

سردار دهقان تصريح كرد: بايد با نگاه به آينده و آینده پژوهي به دنبال توسعه و تكامل در همه حوزه ها از مواد تا توسعه و استقرار و حفظ محيط زيست، ضريب امنيتی را افزايش و آسیب ها را كاهش دهيم و این مهم در سایه اعمال یک مدیریت کارآمد، توانمند، منسجم و یکپارچه، انعطاف پذیر و رعایت کامل اصول و ارزش ها و قوانین و مقررات میسور است.

وزیر دفاع گفت: هرچه از این ظرفیت عظیم به صورت متراکم و هماهنگ تر استفاده کنیم اثر بخش تر و نقش آفرینی آن بیشتر خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد :برگزاری این همایش به همزبانی و اشتراک نظر، هم افزایی در اجراء، توسعه فنی و رعایت استانداردها منجر شود و نقطه عطفی در سیر تکامل مهندسی نیروهای مسلح باشد و انشاء الله نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم.

در ادامه این همایش وزیر دفاع با اهدای لوح تقدیر به خانواده شهید محسن صفوی فرمانده قرارگاه صراط المستقیم وزارت دفاع در دوران دفاع مقدس از ایثار و خدمات ارزشمند آن شهید گرانقدر و خانواده محترم و صبورشان تجلیل کرد.