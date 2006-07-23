تعداد دفترچه هاي بيمه بيش از جمعيت كشور است / تشكيل سيستم اطلاعات جامع بيمه اي ضروري است

فرخ ملكوند فرد در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: برخي از افراد جامعه يك دفترچه درماني از طريق محل كار خود دريافت كرده اند. همچنين از سوي يكي از اعضاي خانواده نيز تحت پوشش بيمه قرار گرفته و دفترچه بيمه ديگري دريافت كرده اند كه اين امر يكي از علت هاي اصلي افزايش همپوشاني بيمه اي در كشور شده است.

وي با بيان اينكه تشكيل سيستم اطلاعات جامع كشور به منظور رفع همپوشاني بيمه اي ضروري است ، گفت: بايد سيستم اطلاعات جامع ايجاد شود تا هر فردي تنها يك دفترچه بيمه درماني در اختيار داشته باشد.

ملكوند فرد تصريح كرد: در حال حاضر بيش از جمعيت كشور دفترچه بيمه صادر شده و اين امر گرچه با كد بندي سازمان تامين اجتماعي تا حد بسياري كاهش يافته اما كماكان درصد بالايي از مردم داراي 2 دفترچه بيمه هستند و نمي توان اين امر را انكار كرد.

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي با تاكيد بر اينكه بايد از استفاده يك نفر از چند دفترچه بيمه جلوگيري كرد ، خاطر نشان ساخت: همپوشاني بيمه اي در حال حاضر يكي از معضلات اساسي سازمان هاي بيمه گر محسوب مي شود و بايد با همكاري و هماهنگي يكديگر به دنبال اتخاذ تصميم جدي در اين خصوص باشند.