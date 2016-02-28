نتایج قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه رباط کریم مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگی پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان اظهار داشت: ۲۳۴ هزار و ۲۳۱ رأی از مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان اخذ شد.

فرماندار رباط کریم افزود: پس از شمارش آرا، هیچ کدام از نامزدهای انتخابات نتوانستند حد نصاب لازم را به دست آورند و انتخابات در این حوزه به دور دوم کشیده شد.

وی ادامه داد: حجت الاسلام نوروزی با ۴۸۸۲۹ رای، ابراهیم نکو با ۳۳۴۲۲ رای، بیت الله بدرلو با ۲۶۲۲۱ رای و حجت الاسلام سلطانی با ۱۸۰۴۷ رای بیشترین آرای ماخوذه را کسب کردند.