۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۷

توسط فرماندار رباط کریم:

نتایج قطعی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه رباط کریم مشخص شد

رباط کریم-فرماندار رباط کریم نتایج کامل انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگی پیش از ظهر یکشنبه با اشاره به شمارش آرای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه رباط کریم و بهارستان اظهار داشت: ۲۳۴ هزار و ۲۳۱ رأی از مردم شهرستان های رباط کریم و بهارستان اخذ شد.

فرماندار رباط کریم افزود: پس از شمارش آرا، هیچ کدام از نامزدهای انتخابات نتوانستند حد نصاب لازم را به دست آورند و انتخابات در این حوزه به دور دوم کشیده شد.

وی ادامه داد: حجت الاسلام نوروزی با ۴۸۸۲۹ رای، ابراهیم نکو با ۳۳۴۲۲ رای، بیت الله بدرلو با ۲۶۲۲۱ رای و حجت الاسلام سلطانی با ۱۸۰۴۷ رای بیشترین آرای ماخوذه را کسب کردند.

 

 

 

