نقش هنرهای بومی در حفظ محیط زیست با «طبیعت ۳۶۰ درجه»

به گزارش خبرنگار مهر، تنوع بخشی به اقتصاد و بالا بردن شاخص های توسعه انسانی با توجه به حفظ محیط زیست از دغدغه هایی است که جهان امروز با آن روبرو است، از این رو «طبیعت ۳۶۰ درجه» برنامه یکشنبه ۹ اسفندماه خود را با همین رویکرد و توضیح طرح «ترسیب کربن» تولید کرده است.

مهمانان این برنامه «طبیعت ۳۶۰ درجه» یک فعال حوزه هنر و طبیعت و یک کارشناس منابع طبیعی است که پروژه «ترسیب کربن» را مدیریت می کند. پروژه ترسیب کربن که در خصوص مسائل مربوط به منابع طبیعی، جذب کربن، توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی است به عنوان یک حلقه از زنجیره توسعه بوده که می‌توان از آن به عنوان یک پروژه توسعه روستایی نام برد. این طرح در سال ۱۳۸۴ به عنوان یکی از موفق‌ترین پروژه‌های بین‌المللی شناخته شد.

شناخته شدن هنرهای بومی هر منطقه و نمایاندن ارزش آنها بدون اینکه به طبیعت ضربه و لطمه ای وارد شود از جمله ماموریت هایی است که فعالان محیط زیست درصدد انجام هستند. به گونه ای که محیط زیست ضمن رونق اقتصادی منطقه، آسیب ندیده و به حفظ هنرهای بومی یک منطقه نیز کمک کرده باشد. همچنین در این برنامه ادامه گزارش های سه گانه تالاب میقان پی گرفته می شود.

برنامه «طبیعت۳۶۰ درجه» کاری از گروه نهادهای اجتماعی است که با تهیه کنندگی و اجرای پرهام دیباج یکشنبه ها ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه دو پخش می شود.