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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۲

از ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه جاری در تهران؛

پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی در کنگره نوروژنتیک بررسی می شود

پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی در کنگره نوروژنتیک بررسی می شود

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، از برگزاری کنگره نوروژنتیک در کشور خبر داد و گفت: پیشگیری از معلولیت‌های ژنتیکی از اهداف برگزاری این کنگره بین المللی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نجم‌آبادی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: نخستین کنگره بین‌المللی و نهمین همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران، ذر روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه جاری در تهران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش علم و توان علمی محققین و دانشجویان کشور نیز از دیگر اهداف برگزاری این همایش است، افزود: شرکت در این کنگره ۱۵ امتیاز بازآموزی داشته و تاکنون ۱۵۰ مقاله و ۳۸ پوستر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.

رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه انجمن نورژنتیک ایران با همکاری سازمان بهزیستی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اقدام به برگزاری این کنگره کرده است، ادامه داد: مهمانانی صاحب‌نظر از کشورهای فرانسه و آلمان در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی اضافه کرد: کاربرد ژنتیک نوین در پزشکی، ژنتیک اختلالات شناختی و ژنتیک اختلالات روان‌شناختی در این کنگره مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد. همچنین در کنار برگزاری این همایش کارگاه‌های مناسب در همین زمینه برای دانشجویان و علاقه‌مندان نیز برپا می‌شود.

نجم‌آبادی با اشاره به اینکه علم ژنتیک با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی در افزایش توان علمی دانشجویان و محققین و دستیابی به اطلاعات نوین علمی حائز اهمیت است.

کد مطلب 3568622
حبیب احسنی پور

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