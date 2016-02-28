پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی در کنگره نوروژنتیک بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین نجمآبادی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: نخستین کنگره بینالمللی و نهمین همایش سالانه انجمن نوروژنتیک ایران، ذر روزهای ۱۲ تا ۱۴ اسفند ماه جاری در تهران برگزار میشود.
وی با بیان اینکه افزایش علم و توان علمی محققین و دانشجویان کشور نیز از دیگر اهداف برگزاری این همایش است، افزود: شرکت در این کنگره ۱۵ امتیاز بازآموزی داشته و تاکنون ۱۵۰ مقاله و ۳۸ پوستر به دبیرخانه کنگره ارسال شده است.
رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با بیان اینکه انجمن نورژنتیک ایران با همکاری سازمان بهزیستی کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اقدام به برگزاری این کنگره کرده است، ادامه داد: مهمانانی صاحبنظر از کشورهای فرانسه و آلمان در این کنگره حضور خواهند داشت.
وی اضافه کرد: کاربرد ژنتیک نوین در پزشکی، ژنتیک اختلالات شناختی و ژنتیک اختلالات روانشناختی در این کنگره مورد بحث و گفتوگو قرار میگیرد. همچنین در کنار برگزاری این همایش کارگاههای مناسب در همین زمینه برای دانشجویان و علاقهمندان نیز برپا میشود.
نجمآبادی با اشاره به اینکه علم ژنتیک با سرعت بسیار زیادی در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین کنگرههایی در افزایش توان علمی دانشجویان و محققین و دستیابی به اطلاعات نوین علمی حائز اهمیت است.
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