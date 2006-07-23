وزير امور خارجه فرانسه خواستار آتش بس فوري در خاورميانه شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، فيليپ دوست بلازي در جمع خبرنگاران در شهر حيفا واقع در شمال اراضي اشغالي درباره احتمال برقراري آتش بس بين اسرائيل و حزب الله ابراز اطمينان كرد .

وي در اين زمينه اظهارداشت :"در بيت المقدس،همانطوردربيروت پيام من مشابه و درباره اجراي هرچه زودتر يك آتش بس بود كه خواسته اسرائيل را براي برقراري امنيت و بقاي كشورلبنان را تضمين خواهد كرد، زيرا بقاي لبنان به نفع اسرائيل است ".

فيليپ دوست بلازي به عنوان بخشي ازسفر خود به خاورميانه دراسرائيل به سرمي برد و قرار است امشب با ايهود اولمرت نخست وزير وتزيپي ليوني وزير خارجه رژيم صهيونيستي ديداركند .



وزيرامورخارجه فرانسه پيش از سفر به راضي اشغالي از كشورهاي لبنان، مصرو اردن ديدار كرد .

ميشل اليوت ماري وزير دفاع فرانسه روز گذشته اعلام كرد كه اين كشور به طور مشروط به نيروي حافظ صلح بين المللي در لبنان خواهد پيوست.

وي در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: ژاك شيراك رئيس جمهور تصميم گرفته است فرانسه نيز در نيروي حافظ صلح بين المللي كه احتمالا براي تضمين توقف درگيري ها و برقراري ثبات در لبنان مستقر خواهد شد، حضور يابد، البته به اين شرط كه اين مسئله براساس يك قرارداد باشد.

ايده حضور يك نيروي حافظ صلح بين المللي در جنوب لبنان در اجلاس گروه هشت در روسيه مطرح شد.

ارتش رژيم صهيونيستي از چهارشنبه 21 تير (12ژوئيه) خاك لبنان به ويژه جنوب اين كشور را آماج حملات گسترده زميني، هوايي و دريايي خود قرار داده است و شماري از شهروندان لبناني را به شهادت رسانده، شمار ديگري را زخمي كرده و به تاسيسات زيربنايي اين كشور از جمله پل ها و فرودگاه بيروت خسارتهايي وارد كرده است؛ اين حملات همچنان ادامه دارد.

مبارزان حزب الله لبنان نيز در پاسخ به جنايت صهيونيست ها، مواضع و پايگاههاي نظامي و شهرك هاي صهيونيستي در شمال فلسطين اشغالي از جمله يك فرودگاه را هدف حملات موشكي خود قرار داده اند كه خسارتهاي فراواني به آن وارد شده است.

شهرك صهيونيست نشين حيفا همچنان آماج حملات تلافي جويانه نيروهاي مقاومت است و صهيونيستها از ترس شليك موشكهاي حزب الله همچنان در حال فرار به ديگر مناطق فلسطين اشغالي هستند.