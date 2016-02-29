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۱۰ اسفند ۱۳۹۴، ۸:۵۵

معاون وزیر علوم خبر داد:

فردا شکایات دانشگاهیان بررسی می شود/ مسایل دانشجویی در صدر شکایات

فردا شکایات دانشگاهیان بررسی می شود/ مسایل دانشجویی در صدر شکایات

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از تشکیل سومین هیات عالی تجدید نظر خبر داد و گفت: این جلسه فردا سه شنبه ۱۱ اسفند برگزار می شود.

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با ارایه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته  در جلسات گذشته این هیات گفت: درحال حاضر تمام پرونده ها تفکیک شده، رئیس و اعضای گروه های کارشناسی تشکیل شده‌اند و براساس نظام دادرسی مصوب، نسبت به اخذ لوایح دفاعیه و تبادل آن بین اصحاب دعوی اقدامات لازم صورت گرفته و امور مربوطه به صورت کاملا فعال در دبیرخانه هیات به نحو مطلوبی جریان دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین حجت الاسلام باقری معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز به منظور انتقال تجربیات و تبادل نظر در محل دبیرخانه حضور یافته و از حسن جریان امور بازدید کرده و با برخی از کارشناسان هیات عالی تجدید نظر که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، قم و تربیت مدرس هستند، مذاکره کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد با تشکیل جلسات بیشتر راهکارهای تجربه شده در دیوان عدالت اداری که منطبق بر آیین دادرسی آن دیوان است، مرور شده و از تجارب قضات برای رسیدگی مطلوب تر و تسریع در دادرسی استفاده شود.

روشن یادآورشد:  ۲۰۳ پرونده در وزارت علوم مفتوح و به عنوان مرجع صالح رسیدگی درجریان است، تعداد ۲۳ پرونده جدید نیز تشکیل و امور مقدماتی آنها در دست بررسی و کارشناسی است.

وی با اشاره به موضوع پرونده هایی که به هیات عالی تجدید نظر ارسال شده گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به مسایل و موضوعات دانشجویی است.

به گزارش مهر، براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدیدنظر در مورد آراء و تصمیمات واجد شئون علمی، آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌شود.

مطابق این مصوبه، تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشند، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و در صلاحیت هیأت عالی تجدیدنظر مستقر در وزارت متبوع قرار می‌گیرد.

به این منظور، کارگروه‌های تخصصی دانشجویی، هیأت‌علمی و ویژه، به منظور بررسی شکایات، تهیه گزارش و ارایه پیشنهاد برای صدور حکم توسط هیأت عالی، در دبیرخانه هیأت مستقر در دفتر حقوقی وزارت تشکیل شده است.

کد مطلب 3568630
زهرا سیفی

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