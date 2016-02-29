فردا شکایات دانشگاهیان بررسی می شود/ مسایل دانشجویی در صدر شکایات

محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با ارایه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در جلسات گذشته این هیات گفت: درحال حاضر تمام پرونده ها تفکیک شده، رئیس و اعضای گروه های کارشناسی تشکیل شده‌اند و براساس نظام دادرسی مصوب، نسبت به اخذ لوایح دفاعیه و تبادل آن بین اصحاب دعوی اقدامات لازم صورت گرفته و امور مربوطه به صورت کاملا فعال در دبیرخانه هیات به نحو مطلوبی جریان دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: همچنین حجت الاسلام باقری معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز به منظور انتقال تجربیات و تبادل نظر در محل دبیرخانه حضور یافته و از حسن جریان امور بازدید کرده و با برخی از کارشناسان هیات عالی تجدید نظر که عموما از اعضای هیات علمی دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، قم و تربیت مدرس هستند، مذاکره کرد.

وی ادامه داد: مقرر شد با تشکیل جلسات بیشتر راهکارهای تجربه شده در دیوان عدالت اداری که منطبق بر آیین دادرسی آن دیوان است، مرور شده و از تجارب قضات برای رسیدگی مطلوب تر و تسریع در دادرسی استفاده شود.

روشن یادآورشد: ۲۰۳ پرونده در وزارت علوم مفتوح و به عنوان مرجع صالح رسیدگی درجریان است، تعداد ۲۳ پرونده جدید نیز تشکیل و امور مقدماتی آنها در دست بررسی و کارشناسی است.

وی با اشاره به موضوع پرونده هایی که به هیات عالی تجدید نظر ارسال شده گفت: بیشتر پرونده ها مربوط به مسایل و موضوعات دانشجویی است.

به گزارش مهر، براساس مصوبه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیأت عالی تجدیدنظر در مورد آراء و تصمیمات واجد شئون علمی، آموزشی و پژوهشی تشکیل می‌شود.

مطابق این مصوبه، تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که دارای شئون علمی، آموزشی و پژوهشی باشند، از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج شده و در صلاحیت هیأت عالی تجدیدنظر مستقر در وزارت متبوع قرار می‌گیرد.

به این منظور، کارگروه‌های تخصصی دانشجویی، هیأت‌علمی و ویژه، به منظور بررسی شکایات، تهیه گزارش و ارایه پیشنهاد برای صدور حکم توسط هیأت عالی، در دبیرخانه هیأت مستقر در دفتر حقوقی وزارت تشکیل شده است.