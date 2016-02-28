۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۱

فروش قسطی نفت عربستان با بهره ۲درصد کلید خورد

عربستان نفت خود را به صورت اقساط یکساله با بهره ۲ درصد به مصر می‌فروشد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «ایجیپت ایندیپندت»، عربستان سعودی قرار است نیاز نفت مصر را به مدت ۵ سال تامین کند و صادرات خود را به این کشور از ۵۰۰ هزار تن در سال به ۷۰۰ هزار تن افزایش دهد.

همچنین ارزش این قرارداد ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده و قرار است مصر آن را به صورت اقساط با بهره ۲ درصد و با یک دوره یکساله معافیت از بازپرداخت آن را با عربستان تسویه کند. مقامات پتروشیمی مصر قرار است این پول را به صندوق ذخایر ارزی عربستان واریز کنند.

همچنین قرار است عربستان سعودی و مصر جلسه ششم شورای همکاری مصری-سعودی را تا ۱۲ روز دیگر در «ریاض» برگزار کنند.

علیرضا کمندی

