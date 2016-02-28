انتخابات در این شهرستان در نهایت سلامت، امنیت و آرامش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه مردم استان حماسه ای باشکوه در انتخابات خلق کردند، افزود: فضای انتخابات در هفتم اسفند آرام بود و مشکل جدی و یا ناامنی در هیچ شعبه اخذ رای گزارش نشد.

وی اظهار داشت: همه متولیان و مجریان انتخابات، هیات های نظارت و بازرسی، معتمدان محلی، نیروهای نظامی و امنیتی در کنار مردم در تامین سلامت انتخابات سهیم بودند.

فرماندار شهرستان بویراحمد با بیان اینکه در هر یک از صندوقهای اخذ رای حداقل سه نفر از نمایندگان نامزدهای شاخص دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از طیف ها و گرایشهای مختلف سیاسی حضور داشتند، گفت: طبیعی است که همچون همه انتخابات ممکن است ایرادات کوچک و جزئی نیز وجود داشته باشد اما در مجموع هیچ مشکل اساسی و جدی و یا نا امنی در شعب اخذ رای نداشته ایم.

نظری افزود: تعداد اعضای یک صندوق اخذ رای از لحاظ گرایش متنوع بودند و صندوقی وجود نداشت که اعضای آن صندوق نمایندگان یک داوطلب بوده باشند.

وی با بیان اینکه در اکثر شعب اخذ رای نیروهای بسیج نیز در تامین امنیت به ما کمک می کردند، اظهار داشت: یکی از ویژگی های ممتاز در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا در کنار شکوه حضور مردم، تنوع گرایش های مختلف سیاسی بود.

نتیجه اعلام شده به تایید هیات های نظارت و بازرسی در استان و شهرستان رسیده است

فرماندار بویراحمد تعداد آرای ماخوذه در این حوزه انتخابیه را ۱۸۰ هزار و ۹۵۱ رای عنوان کرد و گفت: کار شمارش آرا در حوزه انتخابیه بویراحمد ودنا با نهایت دقت، آرامش، وسواس و ظرافت انجام شد و نتیجه اعلام شده نیز به تایید هیات های نظارت و بازرسی در استان و شهرستان رسیده است.

نظری اظهار داشت: کار شمارش و تجمیع آراء در با نهایت دقت و حساسیت و به نحو مطلوب انجام شد و با توجه به حساسیتی که داشتیم، چند بار شمارش آرا انجام شد و به همین دلیل اعلام نتیجه نیز به طول انجامید.

وی با بیان اینکه با اعضای شورای نگهبان و نظارت در خصوص نتیجه و شمارش آراء هیچ اختلافی نداشته ایم، تاکید کرد: نتیجه انتخابات مورد تایید شورای نگهبان بوده و نتیجه ای که اعلام شده نیز همان نتیجه و قطعی است و قرار نیست تغییر کند.

فرماندار بویراحمد یادآور شد: چنانچه نامزدی نسبت به نتیجه و صحت انتخابات اعتراضی داشته باشد، باید پس از اعلام وزارت کشور چنانچه موردی باشد، می توانند با ارائه مستندات قوی و مصداقی به هیات های نظارت گزارش کنند.

نظری تصریح کرد: نتیجه شمارش آراء و تجمیع آراء به تایید هیئت نظارت و شورای نگهبان رسیده است و تمام اعضای هیئت اجرایی صورت جلسه پایانی و شمارش آراء را بدون کمترین اعتراض، شک و تردید امضاء کردند.

وی با بیان اینکه رای مردم در دست ما امانت است و از آن حفاظت خواهد شد، گفت: درگیری فرماندار با یکی از داوطلبان انتخابات مجلس شایعه ای است که در فضای مجازی منتشر شده و صرفا یک شایعه است و با هیچ یک از داوطلبان مجلس دهم درگیری و مشاجره وجود نداشته و همه این شایعات و مسایلی که مطرح شده تکذیب می شود.

مردم به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود، توجه نکنند

فرماندار شهرستان بویراحمد تاکید کرد: مردم به شایعاتی که در فضای مجازی منتشر می شود، توجه نکنند.

نظری با تقدیر ازهمراهی و همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای برگزاری انتخابات گفت: فرمانده سپاه شهرستان بویراحمد و استان کهگیلویه و بویراحمد عضو شورای تامین استان و شهرستان هستند که حامی مجریان انتخابات هستند و تاکنون هیچ گونه بحث و مشکلی در این راستا وجود نداشته و مردم به شایعات مطرح شده در این خصوص توجه نکنند.

فرماندار شهرستان بویراحمد تاکید کرد: انتخابات حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا تمام شده است و نتیجه نیز اعلام شده است و مردم در این خصوص به هیچ شایعه ای توجه نکنند.

نظری ضمن تقدیر از مجریان برگزاری انتخابات در استان، اظهار داشت: همکاری همه کسانی که به نحوی در اجرا و برگزاری انتخابات حضور داشتند قابل تقدیر است و سبب شد که انتخابات در نهایت آرامش و سلامت برگزار شود.

وی افزود: با تقدیر از حضور حماسی مردم در انتخابات، از همه ارگانها همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی به جهت کمک در تأمین امنیت انتخابات، معتمدین محلی مردم و دستگاههای و ادارات مختلف و رسانه ها مختلف که در این حماسه پرشکوه حضور داشتند و همکاری کردند، تشکر می کنم.

نظری با اشاره به میزان رای ماخوذه در این شهرستان یادآور شد: غلام محمد زارعی با کسب ۴۸ هزار و ۸۱۶ رای از مجموع ۱۸۰ هزار و ۹۵۱ آراء ماخوذه به عنوان نماینده مردم در حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا انتخاب شد.

وی افزود: در این حوزه انتخابیه ستار هدایت‌خواه ۴۶ هزار و ۱۸۰ رای، مهدی روشنفکر ۳۷ هزار و ۸۷۴ رای و محمد بهرامی ۳۵ هزار و ۲۹ رای کسب کردند.