به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نگارستان شهر این کتاب در پنج فصل تنظیم شده است: فصل اول، به بیان کلیات و تعاریف عمومی و مقایسه میان مفاهیمی از جمله خطر، مخاطره و بحران اختصاص یافته است. در فصل دوم، درک خطر و انواع نظریه ‌های پیرامون آن به تفصیل بحث شده است.

چیستی و معنای ارتباطات خطر، محتوای اصلی فصل سوم را به خود اختصاص داده است. در فصل چهارم، درباره مخاطبان مورد نظر در ارتباطات خطر بحث و بررسی شده است و فصل پایانی به توصیف و تبیین نحوه مدیریت ارتباطات خطر پرداخته است.

كتاب «ارتباطات خطر؛ نظریه‌ ها و مدیریت آن» در ۱۹۳ صفحه توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات چاپ شده است. نشست رونمایی از این کتاب روز سه شنبه ۱۱ اسفند ساعت ۱۰ صبح با حضور شهرام گیل آبادی، مسعود کوثری، حسن خجسته (نویسنده) در نگارستان شهر به نشانی کوی نصر، خیابان علیالی بوستان گفتگو، برگزار خواهد شد.