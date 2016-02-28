به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا در جمع خبرنگاران در خصوص مذاکرات شرکت رنو برای خرید سهام پارس خودرو، گفت: سایپا مذاکرات خود را با رنو آغاز کرده و ظرف سه ماه آینده این مذاکرات به نتیجه می‌رسد، این در شرایطی است که فردا چارچوب قرارداد نهایی خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قرار است سایپا سایت کاشان خود یا پارس خودرو را به عنوان سهم خود در قرارداد مشترک، در اختیار رنو قرار دهد.

وی تصریح کرد: همکاری فیات و ایران خودرو هنوز نهایی نشده است و مذاکرات این دو شرکت ایرانی و ایتالیایی همچنان ادامه دارد.

صالحی‌نیا خاطرنشان کرد: در حال مذاکره با کیا، هیوندایی و فولکس واگن هستیم که این شرکت‌ها درخواست همکاری خود را به ایران ارائه داده‌اند اما در عین حال اسکانیا با یک شرکت ایرانی قراردادی را منعقد کرده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سال آینده به دلیل حضور شرکت‌های مختلف خودروسازی در ایران، اگر خودروسازان چینی توسعه‌ای در ساخت داخل صورت نداده و اقدام مهمی در این زمینه انجام ندهند، به نظر می‌رسد با توجه به تعرفه واردات، به لحاظ قیمتی خودروهای چینی در ایران مزیت نداشته باشند و باید بازار ایران را ترک کنند.