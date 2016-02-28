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۹ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

به مناسبت چهلمین روز درگذشت احدی و بهزادی؛

رسانه ورزش به مصاف تیم منتخب استقلال و پرسپولیس می‌رود

رسانه ورزش به مصاف تیم منتخب استقلال و پرسپولیس می‌رود

تیم فوتبال رسانه ورزش در دیداری به مناسبت چهلمین روز درگذشت مرحوم همایون بهزادی و مرحوم رضا احدی به مصاف منتخب پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی تیم فوتبال رسانه ورزش، این دیدار ساعت ۱۲ روز سه شنبه ۱۱ اسفندماه با همت شورای تیم رسانه ورزش و مشارکت باشگاه های استقلال و پرسپولیس، سازمان لیگ برتر، هیات فوتبال تهران و شرکت تلاش در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار خواهد شد.

شورای تیم رسانه ورزش برای این دیدار از برخی پیشکسوتان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس که سابقه بازی با مرحوم رضا احدی و همایون بهزادی را دارند برای حضور در این دیدار دعوت کرده است. ضمن اینکه برخی همبازیان مرحوم بهزادی نیز به عنوان مهمان ویژه در این دیدار حضور خواهند داشت.

براساس دعوت تیم رسانه ورزش، هدایت تیم منتخب استقلال و پرسپولیس برعهده علی پروین و حسن روشن خواهد بود و مهمانانی چون حسین کلانی، بیژن ذوالفقارنسب، مسعود معینی، هادی طاوسی، رضا وطن خواه، فریدون معینی، محمد صادقی، علیرضا عزیزی، منصور پورحیدری، علی جباری و ... حضور خواهند داشت.

دیدار تیم‌های فوتبال رسانه ورزش و منتخب استقلال و پرسپولیس ساعت ۱۲ روز سه شنبه هفته جاری به طور مستقیم از شبکه تخصصی ورزش تلویزیون به روی آنتن خواهد رفت.

کد مطلب 3568657

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