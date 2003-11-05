كنفرانس نقش دولت ها در جلوگيري از جرايم اينترنتي

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، كنفرانسي با پشتيباني سازمان ملل كه مرحله اول آن اسفند در هلند برگزار مي شود، در پي از بين بردن شكاف الكترونيكي ميان كشورهاي فقير و غني است.

"نيتين دساي" مشاور ويژه كوفي عنان گفت: "كميته آماده سازي كنفرانس از ماه آينده در ژنو شروع به كار مي كند.اين كنفرانس بر آن است تا راهكاري براي جامعه جهاني اطلاعات بيابد.

اوليت بخش اين كنفرانس از 10 تا 12 دسامبر (19 تا 21 آذر) در هلند و بخش دوم آن در در سال 2005 در تونس برگزار خواهد شد.

دساي اظهار داشت: "بخش خصوصي خود را در كشورها خود را به شدت ارتقاء داده است و تبادل اطلاعات و ارتباطات تا سطح ويژه اي پيشرفت كرده است. اما لازم است كه دولت ها نيز تمهيداتي را براي اداره اين اطلاعات در سطح ملي خود به كار گيرند. " وي جرايم اينترنتي رااز مواردي دانست كه لازم است كنترل شود.

در اين كنفرانس مسئله آموزش الكترونيكي به طور گسترده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

لازم به ذكر است كه سازمان ملل در تحقيقاتي كه اخيرا صورت داده ، نشان داده است كه 91 درصد كشورها خدمات اينترنت را نصب و استفاده مي كنند اما دولت هاي آن لاين هنوز به دلايل متعددي از جمله هزينه هاي بالا تشكيل نشده اند.

در اين تحقيق نشان داده شده است كه دولت هاي الكترونيكي كه تا به حال سعي در ارائه خدمات الكترونيك داشته اند، نتوانسته اند حتي در كشورهاي پيشرفته توفيقي به دست آورند.

طبق آمار به دست آمده، فقط 15 كشور تا به حال توانسته اند خدمات الكترونيك ارائه نمايند و دولت هاي ديگر تا مرحله خدمات برپايه اينترنت پيش رفته اند.

