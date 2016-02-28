نشست «دورنمای جامعه پس از اجرای برنامه ششم توسعه» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، با توجه ارائه لایحه احکام مورد نیاز برنامه ششم توسعه به مجلس، نشست «دورنمای جامعه پس از اجرای برنامه ششم توسعه»را با حضور اساتید صاحب نظر در این حوزه برگزار می کند.

در این نشست ابراهیم فیاض درباره «ابهام کنونی متن، ابهام آینده جامعه»، ناصر فکوهی درباره «خلاء سیاسیت های آموزشی در دوگانه دولت و بخش خصوصی»، احمد توکلی درباره «تطبیق یا افتراق رویکردهای تدوینی برنامه ششم توسعه با اسناد بالادستی» و محمد خوش چهره درباره «استقلال اقتصادی سیاسی ایران پس اجرای برنامه ششم توسعه» سخنرانی می کند.

نشست «دورنمای جامعه پس از اجرای برنامه ششم توسعه» فردا (دو شنبه دهم اسفندماه) ساعت ۱۲:۳۰ در سالن شهید مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در پل گیشا جنب دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.