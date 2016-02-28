آمار ۸۰ میلیارد دلاری واردات سالانه کشور نشانگر ضعف کارآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم اکبرزاده، پیش از ظهر یکشنبه در جشنواره فجر دانش که با موضوع فعالیت های برتر علمی بسیج دانشجویی استان مرکزی در اراک برگزار شد، اظهار داشت: دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور علمی را فراگیر کنند که نور الهی در آن جلوه گر باشد و رشد و توسعه کارآفرینی و پذیرش علم با تقوا باید سرلوحه دانشگاه های کشور قرار گیرد.

وی افزود: علم و دانشی ارزش دارد که همراه با دین و تقوا باشد و اگر غیر از این باشد راه به جایی نخواهد برد و نه تنها موجب ارتقای انسانیت نمی شود بلکه مسیر قهقهرای انسان ها را هموار می سازد.

اکبرزاده در مورد شناخت و کسب اطلاع دانشجویان در زمینه کارآفرینی گفت: دانشجویان این استان و استان های دیگر باید نسبت به استعدادها، ظرفیت ها، منابع طبیعی و یا نقش صادرات و واردات در منطقه خود آشنایی داشته باشند

وی اظهار داشت: همچنین دانشجویان بایستی کاملا نسبت به نقش کانون های کارآفرینی و مراکز دانش بنیان آگاهی داشته باشند.

اکبرزاده تاکید کرد: دانشگاه ها باید برای تحول در مسائل علمی شتاب کنند اما متاسفانه با وجود نخبگان و استعدادهایی که در کشور وجود دارد هنوز در سطح دانشگاه ها چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی با اشاره به اینکه دانشجویان نباید برای نشستن پشت میز، کسب تحصیل کنند، افزود: با مرور تاریخ متوجه می شویم ایران تاریخ ساز جهان بوده است و اینکه امروز چرا باید تا این اندازه در علم آفرینی ضعیف بوده و چرا باید سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار واردات داشته باشیم، آن هم وارداتی که نخبگان ما قدرت تولید آن را دارند، قابل بررسی است.

اکبرزاده در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان در استان مرکزی باید از شرایط صنعتی استان و کشور کاملا آگاهی داشته باشند و تنها به خواندن چند جزوه و کتاب اتکا نکنند بلکه در مسیر کارآفرینی و رشد دانش قدم بردارند.

بهره گیری از ابتکارات دانشجویان اقتصاد مقاومتی را تحقق می بخشد

در ادامه این جشنواره محسن نجفی، رئیس دانشگاه صنعتی اراک با اشاره به رویکرد و اهداف این جشنواره گفت: در این جشنواره دستاوردها و فعالیت های برتر علمی بسیج دانشجویی به نمایش گذاشته شده است و گسترش اقتصاد دانش بنیان و به کارگیری متخصصین و مبتکرین و تقویت شرکت های دانش بنیان، از دیگر اهداف این جشنواره است.

وی افزود: با بهره گیری از ابتکارات و تولیدات دانشجویان و فعالیت و حضور آنان در اقتصاد، اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است را محقق خواهیم کرد.

اکبرزاده ادامه داد: خوشبختانه مسئولان نظام به تحول در سیستم علمی دانشگاه ها و گسترش آن توجه دارند و این می تواند در کشور نفت محوری را به سمت علم محوری براساس نیازهای کشور هدایت کند و با این روش، ثروت از طریق اقتصاد و دستاوردهای نخبگان حاصل می شود.

برای ایستادن مقابل مستکبران نیاز به تولید دانش داریم

در این جشنواره همچنین، مجتبی صدیقی، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان مرکزی نیز گفت: در کشوری که بینش آن براساس تفکر دینی و توحیدی است، توانمندی های موجود در نیروی انسانی آن می تواند این کشور را به عنوان یک کشور مقتدر در جهان مطرح کنند.

وی افزود: کشور در مسیر دست یافتن به توانمندی های علمی پیش می رود و در سال های اخیر نیز توسط نخبگان کشور و دانشگاهیان در زمینه دستیابی به دانش و فناوری موفقیت های چشمگیری به دست آمده است.

صدیقی اظهار داشت: برای ایستادن با قدرت مقابل مستکبران جهان، نیاز به تولید دانش داریم و در مجموعه دانشجویان بسیجی تلاش بر این است که هر حرکتی صورت می گیرد تاثیرگذار باشد و در نهایت موجب تولید مبتنی بر خِرد تولیدی و توحیدی شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان مرکزی تصریح کرد: این جشنواره با رویکرد عرضه دستاوردهای دانشجویان در دو بخش با دو رویکرد موضوعی به صورت گروهی و فردی که بخش فردی در قالب تالیفات علمی، مقالات، اختراعات و ابتکارات، پایان نامه ها، پروژه ها و طرح های پژوهشی و سایت ها و وبلاگ های تخصصی است، برگزار شد.

صدیقی خاطرنشان ساخت: این جشنواره در بخش گروهی هم شامل برنامه های دانشگاهی گفتمان ساز تخصصی در قالب سخنرانی، مناظره، همایش و نمایشگاه است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان مرکزی همچنین بازدیدهای تخصصی و هدفمندی بیانیه ها و برنامه هایی که در رسانه های تخصصی و نشریات دانشجویی مطرح می شود را از دیگر محورهای این جشنواره عنوان کرد.

گفتنی است در پایان جشنواره فجر دانش از ۳۰ دانشجوی خلاق، مبتکر و نخبه استان مرکزی تجلیل به عمل آمد.