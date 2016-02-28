لاریجانی از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور در وزارت کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.
لاریجانی مورد استقبال مقیمی رئیس ستاد انتخاباتی کشور قرار گرفت.
وی قرار است در این محل نشست خبری برگزار کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با حضور در وزارت کشور از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد.
لاریجانی مورد استقبال مقیمی رئیس ستاد انتخاباتی کشور قرار گرفت.
وی قرار است در این محل نشست خبری برگزار کند.
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