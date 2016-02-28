خانواده ایرانی «موبایل محور» شده است/ خطر حذف تعاملات خانوادگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیلا کوشا در کرسی آزاداندیشی «معرفت شناسی خانوادگی»، با بیان اینکه امروزه به دلیل گسترش زیاد فناوری، تهاجم فرهنگی به وسیله برنامه های رایانه ای و موبایل‌ها سرعت گرفته است، افزود: فرهنگ غرب و نوع زندگی غربی به راحتی میان تمام ملل و فرهنگ‌ها در حال رسوخ کردن است و تاثیر زیاد آن بر جوامع مختلف بشری را می‌بینیم.

وی یادآور شد در گذشته پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها در خانواد‌ها حضور داشتند اما امروزه اصلا بدین شکل نیست و شاهدیم کهخانواده محوری از بین رفته است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در گذشته آمار فرزندآوری بالا بود اما امروزه کار به جایی رسیده است که جوانانی که به سن ازدواج رسیده‌اند یا دیگر ازدواج نمی‌کنند یا اگر هم ازدواج کنند با همسران خود شرط می‌گذارند که بچه دار نشوند!

تعاملات خانوادگی دارد از بین می رود

کوشا افزود: در گذشته ارتباط خانواده‌ها دایره ای بود هر روز دور هم جمع می‌شدند و با یکدیگر تعامل داشتند که مرکز اصلی پدر بود بعد از آمدن تلوزیون و ماهواره به خانواده ارتباط نیم دایره ای شد و جعبه جادویی در مرکز ارتباطات خانواده قرار گرفت. متاسفانه امروزه ارتباط در خانواده نقطه‌ای و «موبایل محور» شده است. هر کس با گوشی خودش سرگرم است و تعاملات بین خانواده دارد از بین می‌رود.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اعتیاد به فضای مجازی اشتیاق به درس را میان کودکان و نوجوانان کم می‌کند چون فرزند خانواده تا پاسی از شب پای موبایل است صبح خسته بیدار می‌شود و به مدرسه می‌رود و ذهنش توان گرفتن اطلاعات را ندارد پس به راحتی از درس بی‌میل می‌شود و همین امر در طولانی مدت سطح سواد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بی سوادی عمومی با گسترش استفاده از فضای مجازی

کوشا گفت: به ما گزارشاتی می‌رسد که امروزه بعضی بچه‌های کلاس چهارم یا پنجمی هنوز قادر به نوشتن درست اسم و فامیل خود هم نیستند چه برسد به دروس علوم و ریاضی.

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور تاکید کرد: مهم است که به فرزندانمان رفتار صحیح را بیاموزیم و خودمان فرزندسالاری را کنار بگذاریم و آنها را در کارهای عملی خانه شریک کنیم مثلا دختران را تشویق به آشپزی و پسران را تشویق به تعمیر برخی از لوازم خانه کنیم به آنها خرید و فروش و احترام متقابل را بیاموزیم.