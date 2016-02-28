شهرداری تهران جزییات لایحه جدید عوارض طرح ترافیک را منتشر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در دویست و چهل و دومین جلسه شورا ضمن اشاره به حضور پرشور کمردم در انتخابات ۷ اسفند گفت: در وهله اول از دوستان درخواست داریم با توجه به اتمام بودجه بندی سال ۹۵ فایل بودجه ای که برای فرمانداری ارسال کردند در اختیار اعضای شورا نیز قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به لایحه پرداخت عوارض طرح ترافیک گفت: با توجه به اینکه هدف ما در لایحه جدید امکان ادامه سفر درون شهری بوده نه فروش بیشتر طرح ترافیک لذا از شهرداری تهران درخواست داریم جزییات این لایحه را منتشر کنند تا مردم از آن آگاه شوند.

شاکری افزود: در این لایحه امکان انتخاب روز بر حسب ضرورت ورود به محدوده وجود دارد و سازمان ها نیز بهتر است بر اساس نیاز و روزهای دارای ضرورت نسبت به خرید طرح ترافیک اقدام کنند.

رئیس کمیته عمران در خاتمه با اشاره به درگذشت فرج الله سلحشور گفت: به پاس خدمات این هنرمند عزیز شایسته است مکانی در شهر تهران به نام وی نام گذاری شود.