خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محمد میرزایی ناطق: استان اردبیل با داشتن پنج حوزه انتخابیه هفت کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد که از این تعداد تکلیف پنج منتخب در چهار حوزه انتخابی در دور اول مشخص و رقابت برای ورود دو منتخب دیگر در دو حوزه به دور دوم کشیده شد.

برای این دوره از انتخابات ۲۰۳ نامزد در حوزه های مختلف ثبت نام کردند اما از این تعداد و پس از بررسی صلاحیت ها در مراحل مختلف و نیز انصراف برخی از داوطلبان مجموعا ۱۱۸ نامزد وارد کارزار انتخاباتی شدند.

۴۹ نامزد در حوزه انتخابیه اردبیل، نمین، نیر و سرعین، ۲۲ نامزد در حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله سوار، ۲۲ نامزد در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۱۶ نامزد در حوزه انتخابیه مشگین شهر و ۹ نامزد در حوزه انتخابیه گرمی نامزدهای این دوره بودند. ولی با آغاز تبلیغات و روند آن باز هم تعداد نامزدها به دلیل انصراف شخصی کاهش یافت و در نهایت ۹۸ نامزد وارد رقابت روز انتخاباتی شدند.

در این میان تنور انتخابات این دوره هم به لحاظ حضور طیف های سیاسی مختلف اعم از اصولگراها، اصلاح طلبان، اعتدال و مستقل و هم به لحاظ فضا و شرایط سیاسی کشور و دوران پساتحریم داغ بود و رقابت های بسیار نزدیک و شدیدی را در آن شاهد بودیم.

جاذبه لیست‌های سیاسی در این دوره از انتخابات

اصولگراها که با تمام توان در این رقابت شرکت کرده بود چهره های مطرحی را در اردبیل و سایر حوزه معرفی کردند، لیست نهایی اصلاح طلبان و اعتدال نیز که کاملا شبیه هم بود با حضور چهره های جدید و نیروهای جوان به شدت پرجاذبه نشان می داد، در این میان حزب اعتدال و توسعه نیز با شعار همراهی دولت از این چهره ها حمایت کرد.

در نهایت فرایند انتخابات برگزار و پس از حضور حماسی و ماندگار مردم اردبیل که با مشارکت بیش از ۷۰ درصدی از مجموع ۹۹۸ هزار و ۴۹۹ نفر واجدین شرایط و بیش از دوره قبل به ثبت رسید، تکلیف پنج نامزد مشخص و چهار نامزد نیز برای تعیین دو منتخب دیگر به دور رفتند.

نتیجه آرا پس از کش و قوس ها فراوان و البته با تاخیر قابل تامل اعلام و در نهایت از حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین که دارای سه نماینده در مجلس است، صدیف بدری از طیف اصولگرا با کسب ۸۷ هزار و ۷۳۰ رای و رضا کریمی از طیف اصلاح طلب با ۸۶ هزار و ۳۱۲ رای از مجموع از ۲۸۶ هزار و ۷۶۵ رای ماخوذه به عنوان دو نماینده منتخب مردم اردبیل به مجلس شورای اسلامی راه یافتند.

حضور مستقیم چهره‌های اصولگرا و اصلاح طلب در مجلس

در این حوزه و نامزد اصلاح طلب و اصولگرا نیز به دور دوم رسیدند، آقایان محمد فیضی از طیف اصلاح طلب با ۶۲ هزار و ۵۰ رای و سیدکاظم موسوی با گرایش اصولگرایی با ۵۵ هزار و ۳۲۶ رای به مرحله دوم راه یافتند. میزان مشارکت مردم در این حوزه اعلام نشده است.

در حوزه انتخابیه پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجموع ۱۳۰ هزار و ۸۶ رای اخذ شد که هیچ یک از نامزدها موفق به کسب حد نصاب لازم نشدند و آقایان ایرج بیگدلو از جبهه اصولگرایان با کسب ۲۰ هزار و ۴۹۹ رای و شکور پورحسین نامزد مستقل این شهرستانها با کسب ۱۷ هزار و ۴۷۵ رای به دور دوم رفتند. در این دو شهرستان ۷۳ درصد واجدان شرایط، در انتخابات مشارکت داشتند.

استان اردبیل تعداد واجدین رأی دادن: ۹۹۸۴۹۹ درصد مشارکت: ۷۰ درصد تعداد رأی دهندگان:

۶۱۱۴۳۱ گروه پیروز: رقابت نزدیک اصولگرایان و اصلاح طلبان ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ مشگین شهر ولی ملکی ۲۲۴۵۷ مستقل ۲ پارس آباد و بیله سوار ایرج بیگدلو شکور پوحسین ۲۰۴۹۹ ۱۷۴۷۵ اصولگرا مستقل دور دومی ۳ گرمی سیدحمایت میرزاده ۲۱۳۹۹ اصلاح طلب ۴ اردبیل، نمین، نیر و سرعین صدیف بدری ۸۷۷۳۰ اصولگرا رضا کریمی ۸۶۳۱۲ اصلاح طلب محمد فیضی ۶۲۰۵۰ اصلاح طلب دور دومی سیدکاظم موسوی ۵۵۳۲۶ اصولگرا دور دومی ۵ خلخال و کوثر بشیر خالقی ۱۹۱۲۰ اصولگرا

تعداد کل آرای ماخوذه در حوزه انتخابیه گرمی نیز بالغ بر ۴۸ هزار و ۴۷۲ رای بود که از این میزان و در رقابت شش نفری که کمترین میزان در استان را شامل می شد، میرحمایت میرزاده از طیف اصلاح طلب توانست با کسب ۲۱ هزار و ۳۹۹ رای به عنوان منتخب به مجلس راه یابد. در گرمی میزان مشارکت ۷۰.۵ درصد بود.

در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر ۱۳ نفر به رقابت پرداختند و در مجموع از ۸۵ هزار و ۷۴۹ رای ماخوذه ولی ملکی نامزد مستقل با کسب ۲۲ هزار و ۴۵۷ رای به مجلس راه یافت. در این حوزه نیز ۷۰ درصد افراد واجد شرایط در انتخابات مشارکت داشتند.

در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر نیز ۱۷ نفر به رقابت پرداختند و کل آرای ماخوذه در این حوزه ۶۰ هزار و ۳۵۹ رای بود که در نهایت بشیر خالقی که در لیست اصولگرایان قرار گرفته بود، با کسب ۱۹ هزار و ۱۲۰ رای منتخب شد.

این فهرست در نهایت نشان داد که در این استان رقابت گروه های سیاسی بسیار داغ و نزدیک بوده و به نظر می رسد برخلاف دوره های گذشته مردم این استان به افراد منتخب و لیست های طیف های سیاسی آرا بیشتری داده اند.

تداوم رقابت طیف‌های سیاسی در دور دوم

فهرست منتخبین همچنین نشان می دهد که از طیف اصولگرا دو نماینده (صدیف بدری از حوزه اردبیل، نمین، نیر و سرعین و بشیر خالقی از حوزه خلخال و کوثر) به صورت مستقیم به مجلس راه یافته است. از این طیف همچنین دو نامزد (ایرج بیگدلو از حوزه پارس آباد و بیله سوار و سیدکاظم موسوی از حوزه اردبیل، نمین، نیر و سرعین) به دور دوم رسیده است.

از طیف اصلاح طلبان و اعتدال و توسعه نیز دو نماینده (رضا کریمی از حوزه اردبیل، نمین، نیر و سرعین و سیدحمایت میرزاده از حوزه گرمی) به صورت مستقیم به مجلس رسیده اند و یک نامزد این طیف (محمد فیضی از حوزه اردبیل، نمین، نیر و سرعین) نیز به دور دوم رفته است.

نامزدهای مستقل نیز در این دور از انتخابات یک نماینده (ولی ملکی از حوزه مشگین شهر) را به طور مستقیم به مجلس فرستادند و یک نماینده (شکور پورحسین از حوزه پارس آباد و بیله سوار) را در دور دوم دارند. به نظر می رسد در رقابت های گروه های مختلف دو طیف سنتی به طور یکسان موفقیت داشته اند.

اما آنچه که حایز اهمیت است عدم راهیابی هیچ کدام از نمایندگان فعلی استان به مجلس یود، البته از مجموع هفت نماینده فعلی دو نماینده به دلیل رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان و یک نماینده به علت عدم ثبت نام در انتخابات حضور نداشتند، اما چهار نماینده دیگر با تمام توان در این رقابت ها شرکت کردند و در نهایت نتوانستند از مردم برای دومین بار رای اعتماد بگیرند.

ناکامان انتخابات استان اردبیل چه کسانی بودند

بنابراین از هفت نماینده دور نهم مجلس از این استان هیچ کدام در مجلس شورای اسلامی حضور نخواهند داشت. با این شرایط می توان گفت که منصور حقیقت پور و مصطفی افضلی فرد دو نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین که ادعا می شد شانس بالایی برای نمایندگی در این دوره نیز دارند، مهمترین ناکامان در ورود به مجلس بودند.

به این لیست باید یونس اسدی از حوزه انتخابیه مشگین شهر و جلیل جعفری بنه از حوزه انتخابیه خلخال و کوثر را نیز اضافه کرد. افرادی که پیش از این ادعا می شد منتخبان مردم در این دوره خواهند بود.

ضمن اینکه در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دو تن از نمایندگان دوره های قبلی (تا قبل از دوره نهم) بار دیگر موفق به راهیابی به مجلس شدند. بیشترین شعارهای مطرح شده از سوی منتخبین دور اول نیز بیشتر بحث های اقتصادی (بویژه اشتغال) و فرهنگی بوده است.

در بحث انتخابات خبرگان این استان دارای دو کرسی در مجلس خبرگان بوده که از مجموع ثبت نام کنندگان در نهایت دو نامزد (آیت الله سیدحسن عاملی و آیت الله سیدفخرالدین موسوی ننه کرانی) توسط شورای نگهبان تایید شدند.

اما به دلیل اینکه این انتخابات رقابتی برگزار شود، یک نامزد (آیت الله سیدصادق محمدی جزه ای) از استان دیگر به این لیست اضافه شد تا رقابت بین سه نامزد و برای کسب دو کرسی فشرده تر شود.

از بین این نفرات آیت الله سیدحسن عاملی و آیت الله سیدصادق محمدی جزه ای نامزدهای مورد تایید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و به عنوان نامزدهای اصولگرایان در استان اردبیل معرفی شدند. آیت الله سیدفخرالدین موسوی نیز با گرایش اصلاح طلبی در این انتخابات حضور داشت.

در نهایت نیز آیت الله سیدحسن عاملی با ۳۸۲ هزار و ۷۶۵ رای حائز بیشترین آرا شده و به عنوان نفر اول به مجلس خبرگان راه یافت. منتخب دوم مردم استان اردبیل نیز میر فخر الدین موسوی ننه کران است که با ۲۵۷ هزار و ۵۹۰ رای، آرا لازم برای رسیدن به مجلس خبرگان رهبری را کسب کرد.

اما آنچه از تحلیل آرا ماخوذه در بحث انتخابات مجلس خبرگان قابل توجه است، رقابت قابل توجه آیت الله موسوی ننه کرانی (نماینده اردبیل در سه دوره مجلس شورای اسلامی) با دیگر نامزدهای مطرح بود و وی توانست بیشترین آرا را در برخی از شهرها بویژه شمال استان به دست آورد.

و مهمتر اینکه در شمال استان اردبیل برخلاف دوره گذشته آرا آیت الله سیدحسن عاملی با کاهش روبرو شده است. اما آرا مردم مرکز و جنوب استان در مقایسه با دوره گذشته یا ثابت مانده و یا با افزایش همراه بوده است.

موفقیت لیست‌ها در جلب آرا مردمی

دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اردبیل نشان داد که مردم با شور و شعور و بویژه بلوغ سیاسی در انتخابات حاضر و به خوبی شعارها، وعده ها و عملکرد نامزدها و نمایندگان خود را می شناسند و به آن پاسخ در خور می دهند.

همچنین رای آوری خوب لیست ها و طیف های سیاسی برخلاف دوره های قبلی بیشتر به چشم خورده و امیدوار کننده بود، ضمن اینکه مشخص کرد که دیگر زمان اتکا به آرا قومی و طایفه ای در این استان به سر آمده و کم کم شیوه رای دهی از سوی مردم در حال تغییر است.