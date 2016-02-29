به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در 24 ساعت گذشته به شرح ذیل است:

رویترز : امارات قیمت بنزین را کاهش و قیمت گازوئیل را افزایش می‌دهد.

تاس نیوز : وزیر منابع طبیعی روسیه معتقد است که اکتشاف جهانی ذخایر هیدروکربن در سال جاری میلادی ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

سی ان بی سی : وزیر نفت نیجریه نسبت به اجرای پیشنهاد فریز نفتی از سوی تولیدکنندگان امیدوار است.

رویترز : کشمکش میان سیاسیون انگلیسی بر سر ماندن یا نماندن انگلیس در اتحایه اروپا بالا گرفته است.

رویترز : چین و آمریکا خواستار تعامل شفاف اقتصادی با یکدیگر به منظور به حرکت در آمدن چرخ اقتصادی دو کشور شدند.

سی ان بی سی : بانک «فدرال رزرو» آمریکا اعلام کرد: اقتصاد این کشور در حال وارد شدن به رکود نیست.

نیوزنو : جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ویتنام در دو ماه نخست سال جاری میلادی به ۲.۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۵ درصد افزایش یافته است.

یاهو : ترکیه به دنبال جذب سرمایه گذاران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس است.

نیوزنو : مقامات قبرسی به رشد اقتصادی این کشور خوش بین هستند.

رویترز : کاهش جهانی قیمت نفت برای بلند مدت بر روی اقتصاد منتطقه یورو تاثیر نامطلوبی گذاشته است.

نیوزنو : مقامات سریلانکایی رسیدن به رشد اقتصادی ۷ درصد را برای سال جاری میلادی هدف‌گذاری کرده اند.

یاهو : کره جنوبی به منظور خارج شدن از رکود نیازمند اجرای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی خود است.