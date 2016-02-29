نگاهی به آرایش سیاسی انتخابات/چهره هایی که از مجلس دهم جاماندند

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: سکینه اسمی - آذربایجان غربی با بیش از سه میلیون جمعیت در شمالغرب کشور با ۱۷ شهرستان داری ۹ حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی است.

از آذربایجان غربی ۱۲ نفر راهی مجلس شورای اسلامی خواهند شد که سهم ارومیه سه نماینده، میاندوآب ـ شاهین دژ ـ تکاب دو نماینده و سهم هر کدام از حوزه‌های انتخابیه هفت گانه ماکو ـ شوط ـ پلدشت ـ چالدران، خوی ـ چایپاره، سلماس، نقده ـ اشنویه، مهاباد، بوکان و پیرانشهر ـ سردشت یک نماینده است.

دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در این استان به دلیل شور و شوق حضور حماسی مردم تا ساعت ۲۴ جمعه شب تمدید شد و مردم این استان مشارکت ۶۵.۵ درصد در این دوره از انتخابات را رقم زدند این در حالی است که دوره نهم مجلس شورای اسلامی مشارکت مردم آذربایجان غربی بالای ۷۰ درصد بود.

با اتمام مهلت رأی گیری در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی و آغاز شمارش آرا در کمتر از یک ساعت گمانه زنی‌های فضای مجازی در خصوص نمایندگان راه یافته آغاز شد ولی اعلام نتایج رسمی از سوی ستاد انتخابات آذربایجات غربی ساعت ۱۹ عصر روز شنبه به تمام گمانه زنی‌ها پایان داد.

کم اقبالی نمایندگان فعلی آذربایجان غربی در انتخابات

با نگاهی به نتایج اعلام شده در انتخابات از ۱۲ نماینده مجلس نهم آذربایجان غربی تنها نادر قاضی پور نماینده ارومیه، رسول خضری نماینده مردم سردشت – پیرانشهر، محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان، جلال محمود زاده نماینده مهاباد، عبدالکریم حسین زاده نماینده نقده و اشنویه توانستند با جلب مجدد آرا مردمی راهی مجلس دهم شوند.

از نمایندگان شاخص ناکام مجلس نهم می‌توان به جواد جهانگیرزاده نماینده سه دوره مجلس از ارومیه، عابد فتاحی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی از ارومیه، موید حسینی صدر نام برد.

در کنار کم اقبالی نمایندگان فعلی رأی نیاوردن مهره‌های شاخص استان چون سید سلماس ذاکر نماینده دوره‌های گذشته مجلس شورای اسلامی، ابراهیم بازیان شهردار سابق، وحید جلال زاده استاندار سابق استان و کسب بیشترین آرا از سوی دو نماینده جوان ارومیه ای به همراه بازماندن بانوان شرکت کننده در این دوره از شگفتی‌های این دوره از انتخابات در آذربایجان غربی است.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی با بیان اینکه جمعیت استان بر اساس آخرین آمار سه میلیون و ۲۳۳ هزار نفر و تعداد واجدان شرایط رأی دادن در آذربایجان غربی نیز دو میلیون و ۲۹۹ هزار نفر است افزود: در این دوره از انتخابات کل آرا مأخوذه استان یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۸۶ رأی بود.

علیرضا رادفر در خصوص میزان آرا باطله نیز اظهارداشت: جزییات کامل انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان طی روزهای آتی از سوی مسئولان ذیربط اطلاع رسانی می‌شود.

استان آذربایجان غربی تعداد واجدین رأی دادن: ۲میلیون و ۲۹۹ هزار نفر درصد مشارکت: ۶۵.۵ درصد تعداد رأی دهندگان:

یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۴۸۶ رای گروه پیروز: اصولگرا- مستقل ها- فعلا به دور دوم کشیده شده است ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء گرایش راه یافتگان به دور دوم ۱ ارومیه نادر قاضی پور حاکم ممکان هادی بهادری روح الله حضرت پور مجید دودکانلوی میلان ۱۶۹۰۹۸ رأی ۱۰۴۲۶۹ رأی ۱۰۲۹۸۴ رأی ۸۶۲۵۷ رأی ۸۲۹۱۴ رأی اصولگرا مستقل اصلاح طلب مستقل اصلاح طلب به غیر از نادر قاضی پور که در دور اول به مجلس راه یافته چهار نفر بعدی در دور دوم با هم رقابت می کنند ۲ بوکان محمد قسیم عثمانی ۴۷هزار و ۱۶۳ اصلاح طلب ۳ خوی – چایپاره سید تقی کبیری ۷۳ هزار و ۶۹۴ اصولگرا ۵ سلماس رسول جلایر شهروز برزگر ۱۸ هزار و ۳۲۱ رأی ۱۶ هزار و ۴۶۳ رأی اصولگرا مستقل دور دوم کشیده شد ۶ مهاباد جلال محمود زاده ۴۶ هزار و ۸۵۶ رأی مستقل ۷ میاندوآب، تکاب، شاهین دژ ۱- همایون هاشمی ۲- جهانبخش محبی نیا ۳-مهدی عیسی زاده ۴-محمد میرزایی ۵۱ هزار و ۵۳۲ رأی ۴۸ هزار و ۱۴۸ رأی ۴۳ هزار و ۲۴۲ رأی ۴۹ هزار و ۹۴۲ رأی اصولگرا اصولگرا اصولگرا اصلاح طلب دور دوم کشیده شد ۸ پیرانشهر - سردشت رسول خضری ۲۷ هزار و ۴۱۸ رأی مستقل ۹ نقده – اشنویه عبدالکریم حسین زاده ۶۲ هزار رای اعتدال ۱۰ ماکو، شوط، چالدران، چایپاره عین الله شریف پور محرم اکبرزاده ۲۷ هزار و ۷۹۹ رأی ۲۰ هزار و ۸۸۴ رأی اعتدال اصولگرا دور دوم کشیده شد

مردم آذربایجان غربی به دنبال نماینده عمل گرا هستند

کم اقبالی نمایندگان فعلی آذربایجان غربی در این دوره از انتخابات با توجه به مشکلات متعدد از جمله بیکاری، مناسب نبودن وضع معیشتی مردم به خصوص مناطق محروم و روستاها به همراه طرح‌های ملی، استانی و محلی نیمه تمام بیشمار از جمله راه آهن مراغه – ارومیه نشان می‌دهد مردم استان در این دوره به دنبال تغییر وضعیت موجود هستند.

نگاهی به دوران تبلیغات نامزدهای دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای و وعده‌های داده شده از سوی نامزدها به خصوص نامزدهایی که در دوره مجلس نهم نماینده مردم استان بودند نشان می‌دهد مردم از وعده‌هایی که بیشتر آن‌ها به سمت حل مشکلات عمرانی و معیشتی منطقه که در دوره‌های قبل نیز از سوی این افراد داده می‌شد خسته شده‌اند.

کسب اکثریت آرا از سوی نادر قاضی پور نماینده دو دوره مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی و عملکرد وی در مجلس شورای اسلامی و باز ماندن مهره‌های شاخص این پیام را به همراه دارد که مردم خواهان رفع محرومیت و همراهی هستند.

اصولگراها به راحتی اصلاح طلبان را کنار زدند

بررسی منتخبین راه یافته از استان به بهارستان در این دوره از انتخابات و نگاه به گرایش سیاسی این افراد نشان می‌دهد اختلافات روزهای تبلیغات و ارائه لیست‌های متعدد از سوی جناح اصلاح طلبان یکی از عوامل عدم توفیق این گرایش سیاسی در استان است.

اصلاح طلبان در حالی که روزهای پایانی تبلیغات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان نزدیک می‌شد هنوز بر سر دادن لیست دچار اختلاف بودند اختلافی که دامنه آن به تهران نیز کشیده شد و در نهایت دو لیست از سوی این جناح در استان ارائه شد دو لیستی که این دوره چندان توفیقی به دست نیاورد.

هر چند در جناح مقابل اصولگریان نیز در دادن لیست مورد نظر تعلل داشتند و این امر موجب شد بیشترنامزدها تلاش کنند این دوره تحت عنوان مستقل یا حامی دولت وارد گود شوند اما باز نگاهی به آمار و نتایج نشان می‌دهند باز اصولگریان اقبال بیشتری در بین مردم آذربایجان غربی داشته و دارند.

انتخابات در ۴ حوزه انتخابیه آذربایجان غربی به دور دوم کشیده شد

بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی نتایج قطعی ۵ حوزه انتخابیه از ۹ حوزه آذربایجان غربی مشخص و نتایج چهار حوزه به دور دوم کشیده و به بهار سال ۹۵ موکول شد.

وی با بیان اینکه انتخابات هفتم اسفندماه در آرامش و امنیت کامل در آذربایجان غربی برگزار شد افزود: در این دوره شاهد هیچ گزارش تخلفی در انتخابات نبودیم که نشان دهنده سالم و قانونی بودن انتخابات است.

رادفر در خصوص اعتراض نامزدهای این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان نیز گفت: تاکنون هیچ گزارش مکتوب از هیچ نامزد انتخاباتی به ستاد انتخابات استان ارسال نشده است.

نادر قاضی پور در مرحله اول از حوزه انتخابیه ارومیه راهی بهارستان شد

فرماندار ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایج و جزییات انتخابات در این حوزه گفت: بر اساس نتایج شمارش آرا در این حوزه انتخابیه نادر قاضی پور با کسب ۱۶۹۰۹۸ رأی و با کسب بیشترین آرا توانست در دور اول راهی مجلس دهم شود.

عباس حسن خانی تعداد واجدین شرایط رأی در ارومیه را ۷۳۳ هزار نفر اعلام کرد و افزود: جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه ۴۴۰۱۱۹ بود.

وی با بیان اینکه ارومیه داری سه کرسی در مجلس شورای اسلامی و با مشخص شدن راه یابی نادر قاضی پور چهار نامزد بعدی که بیشترین آرا بدست آورده‌اند در دور دوم رقابت می‌کنند افزود: حاکم ممکان ممکان با ۱۰۴۲۶۹ رأی، سیدهادی بهادری با ۱۰۲۹۸۴ رأی، روح الله حضرت پور طلاتپه با ۸۶۲۵۷ رأی و مجید دودکانلوی میلان با ۸۲۹۱۴ رأی بهار سال آینده برای کسب دو کرسی مجلس باهم رقابت خواهند کرد.

انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه سلماس به دور دوم کشیده شد

فرماندار سلماس گفت: بر اساس نتایج شمارش آرا در حوزه انتخابیه سلماس انتخابات انتخابات مجلس در این حوزه انتخابیه به دور دوم کشیده شد.

مسعود حاج علیلو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت ۷۲.۴۵ درصدی مردم این شهرستان در انتخابات اظهار داشت: در این دوره از انتخابات کل آرا مأخوذه در شهرستان سلماس ۱۰۲ هزار و ۱۶۲ رأی بوده است.

وی گفت: رسول جلایر سرنقی با کسب ۱۸ هزار و ۳۲۱ رأی به بیشترین تعداد رأی در سلماس دست یافته است.

فرماندار سلماس افزود: شهروز برزگر نیز با کسب ۱۶ هزار و ۴۶۳ رأی بیشترین تعداد رأی بعد از رسول جلایر را به دست آورده و این دو فرد به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان راه یافته‌اند.

میزان مشارکت سلماس در انتخابات ۷۲.۴۵ درصد اعلام شده است.

عبدالکریم حسین زاده از حوزه انتخابیه نقده و اشنویه راهی مجلس شد

بر اساس اعلام فرماندار اشنویه عبدالکریم حسین‌زاده با ۶۲ هزار رأی مأخوذه نماینده مردم اشنویه و نقده در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی شد.

اسعد خضری با اشاره به مشارکت بیش از ۸۰ درصدی مردم شهرستان اشنویه در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این دوره، عبدالکریم حسین‌زاده در شهرستان اشنویه ۳۸ هزار و ۱۷۴ رأی مردم را به دست آورد و علاوه بر آن با ۲۵ هزار رأی ماخوذه‌ای که در شهرستان نقده کسب کرد در مجموع با ۶۲ هزار رأی بار دیگر به مجلس شورای اسلامی راه یافت.

فرماندار اشنویه گفت: امسال ۵۱ هزار نفر در شهرستان اشنویه واجد شرایط رأی دادن بودند و در این رابطه ۴۰ هزار و ۴۰۰ نفر در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.

حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ به دور دوم کشیده شد

بر اساس اعلام فرمانداری میاندوآب به عنوان حوزه اصلی در حوزه انتخابیه میاندوآب، تکاب و شاهین دژ نیز کسی حائز انتخاب نشده و انتخابات به دور دوم کشیده شد.

در این راستا از ۲۲۷ هزار و ۳۴۸ رأی مأخوذه آقایان همایون هاشمی با ۵۱ هزار و ۵۳۲ رأی، محمد میرزایی با ۴۹ هزار و ۹۴۲ رأی، جهانبخش محبی نیا با ۴۸ هزار و ۱۴۸ رأی و مهدی عیسی زاده با ۴۳ هزار و ۲۴۲ رأی راهی دور دوم شدند.

مردم خوی ۶۶ درصد در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت داشتند

وی افزود: در حوزه انتخابیه خوی و چایپاره از ۱۹۸ هزار و ۷۴۷ رأی مأخوذه سیدتقی کبیری با ۷۳ هزار و ۶۹۴ رأی از این حوزه با کسب اکثریت آرا راهی بهارستان شد.

در حوزه انتخابیه سردشت و پیرانشهر نیز از ۱۱۰ هزار و ۸۲۹ رأی مأخوذه رسول خضری با ۲۷ هزار و ۴۱۸ رأی توانست بیشترین آرا را به خود اختصاص داده و راهی مجلس شود.

نتیجه کرسی مجلس حوزه انتخابیه ماکو، شوط، پلدشت و چالدران به بهار سال ۹۵ ماند

همچنین حوزه انتخابیه ماکو، شوط و چالدران نیز از حوزه‌هایی است که انتخابات آن به دور دوم کشیده شده است، در این حوزه نیز از ۱۱۵ هزار و ۸۵۴ رأی مأخوذه عین الله شریف پور با ۲۷ هزار و ۷۹۹ رأی، محرم اکبرزاده با ۲۰ هزار و ۸۸۴ رأی در دور دوم باهم رقابت می‌کنند.

جلال محمود زاده از حوزه انتخابیه مهاباد راهی مجلس شد

در این حوزه نیز از ۸۹ هزار و ۶۳ رأی مأخوذه جلال محمود زاده با ۴۶ هزار و ۸۵۶ رأی منتخب مردم مهاباد در مجلس دهم شد.

در حوزه انتخابیه نقده و اشنویه نیز از ۱۲۰ هزار و ۶۳۵ رأی مأخوذه عبدالکریم حسین زاده با کسب ۶۱ هزار و ۹۷۲ رأی به عنوان منتخب مردم این حوزه راهی بهارستان شد.

منتخبین مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان غربی مشخص شدند

با مشخص شدن نتایج شمارش آرا پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری در آذربایجان غربی از ۵ نامزد این دوره آیت الله سید علی اکبر قریشی با ۸۲۱۵۰۹ رای، حجت الاسلام عسکر دیرباز با ۳۹۷۱۹۰ رای و حجت الاسلام جواد شبستری با ۲۴۷۰۷۹ رای صاحب سه کرسی مجلس خبرگان رهبری از آذربایجان غربی شدند.

در این راستا آیت الله قریشی و حجت الاسلام عسکر دیرباز در لیست جامعه روحانیت مبارز بوده و تحت حمایت این گرایش بودند.

به هر روی پرونده انتخابات مجلس دهم و مجلس پنجم خبرگان رهبری در آذربایجان غربی نیز همانند سایر استان‌های کشور در حال بسته شدن هست پرونده ای که بخشی از نتایج آن به بهار سال ۹۵ موکول شد اما منتخبین مجلس دهم نباید فراموش کنند مردم به وعده و وظیفه خود همانا حضور حماسی در پای صندوق‌های رأی بود جامعه عمل پوشاند.

جامه عملی که باز حیرت دشمنان نظام و در رأس آن استکبار جهانی را در پی دارد حضوری حماسی که برگ زرینی به دفتر قطور انقلاب اسلامی اضافه کرد فراموش نکنند به وعده‌های خود عمل کنند تا چهار سال مهر تاییدی مجدد بر این حماسه آفرینی بزنند.