بانک سرمایه فینالیست شد/ پیروزی شهرداری ارومیه مقابل پیکان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه در شهرهای ارومیه و مشهد برگزار شد که طی آن تیم های بانک سرمایه و شهرداری ارومیه برابر حریفان خود برنده شدند.

در مشهد ثامن الحجج خراسان پذیرای بانک سرمایه بود که این دیدار با حساب ۳ بر یک به سود شاگردان کارخانه خاتمه یافت. ست نخست این بازی را ثامن ۲۶ بر ۲۴ برد اما در ادامه تیم بانک سرمایه سه ست متوالی را ۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۰ برنده شد. بدین ترتیب تیم بانک سرمایه با کسب دومین برد متوالی برابر ثامن به فینال لیگ برتر راه یافت.

در شهر ارومیه تیم شهرداری این شهر به مصاف پیکان رفت و شکست ۳ بر یک در بازی رفت را با برتری ۳ بر یک جبران کرد. شهرداری ست های اول، سوم و چهارم را با امتیازات ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴ برنده شد و تنها ست دوم را ۲۸ بر ۲۶ واگذار کرد.

با این نتیجه کار دو تیم به بازی سوم کشیده شد که قرار است به میزبانی پیکان در تهران برگزار شود.